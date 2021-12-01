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冬奧藍？ 北京PM2.5濃度 創監測新低

特派記者賴錦宏／北京1日電
明年2月北京將迎「冬奧藍」，圖為民眾路過北京冬奧組委會駐地。（路透）
明年2月北京將迎「冬奧藍」，圖為民眾路過北京冬奧組委會駐地。（路透）

北京冬奧明年2月舉行，將有可能成為北京空氣最好的時節。北京市生態環境局副局長于建華昨天表示，2021年北京市深入推進「1微克」行動，截至10月底PM2.5累計濃度32微克／立方米，創下有監測紀錄以來歷史同期最優和在京津冀及周邊「2加26」城市中最優的「雙優」成績。

據央廣網報導，于建華昨在「2022年冬奧會和冬殘奧會北京主辦城市系列新聞發布會」上指出，北京冬奧會是推動城市環境改善契機，也是城市轉型升級邁向綠色發展良機。「18」期間，北京生態環境指數連年攀升，由2015年的64.2增長到2020年的70.2，增長9.3%。

2020年，北京萬元GDP二氧化碳排放量僅為零點41噸，比2015年下降6%以上，超額完成20.5%的官方「18」任務，為各地低碳城市提供「北京經驗」。

北京市住房和城鄉建設委員會副主任丁勝則表示，北京冬奧所有新建場館均取得三星綠色建築設計標識。他稱，北京注重冬奧綠色場館建設，全部新建場館均採用高標準的綠色設計和施工工藝，堅持「建築節能、建築節地、建築節水、建築節材，保護環境」。

其中，中國國家速滑館是全球首個採用二氧化碳跨臨界直接蒸發製冷的冬奧速滑場館，這一技術是目前世界上最環保的製冰技術，碳排放趨近於零；大陸國家雪車雪橇中心的比賽賽道，則是世界上首條整體加蓋遮陽棚的賽道。遮陽棚可以有效降低氣候因素對冰面的影響，從而最大限度降低賽道的能源損耗。

北京 指數 三星

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