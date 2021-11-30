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收入追不上通膨 時薪制超市勞工 3餐溫飽困難

買筆付現 問23人才借到20元 女嘆「大家沒帶現金習慣」

中國新聞組／北京30日電

杭州徐女到商場為女兒買一支自動鉛筆，因商家電子支付系統出故障只能付現金，徐女卻沒有帶現金，想向旁人借20元現金應急，花了40分鐘、到第23人才成功借到，讓她感嘆「今天才發現很多人沒有帶現金的習慣了。」

錢江晚報報導，徐女因女兒上學要用到自動鉛筆，28日下午到家附近商場內「無印良品」拿了兩支0.5毫米筆芯的自動鉛筆，去付錢的時候才知道店裡電子支付系統出故障了，只能付現金。徐女說進店和選購的時候都沒有人提示過她支付有問題，像她這樣的顧客也不少。

徐女和工作人員溝通，看能不能把錢轉給他們，然後等支付系統恢復正常後再入帳，被告知後期做帳會有問題而被拒絕，建議她可以晚上再來付錢。

「找人借現金試試」徐女鼓足勇氣後決定。她先問商場內周邊幾家店的服務員和工作人員借，一連借了10多個人，都沒有帶現金；緊著又跑去一樓服務台借錢。遺憾的是，服務台的工作人員說，也沒有現金。

報導說，徐女又在商場一樓大廳向不認識的來逛街的人借錢。「前後問了各種年紀男男女女10多個人，都沒有成功。我還專門挑年紀大些的人借，可惜大家都沒有帶現金。」

忙活了半個小時之後，徐女返回店裡，「一是想看看是不是恢復了，另外也想看看有沒有人現金支付成功的，好借我點錢。」正好有位大姐有兩百塊現金，想買的很多東西買不成，但她可以多出20塊現金借給徐女。這是她當天借錢的第23人。

挑筆60秒，付錢40分鐘。「到處找人借錢的時候，真的很沒有安全感。」徐女有些感慨，「平時我帶包的話，會裝個百來塊現金，今天才發現已經很多人已經沒有帶現金的習慣了。」

最終，徐女帶著兩支筆和買筆剩下的4塊錢回家了。

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