嚴懲「翻牆」 中國擬推新法加固信息防火牆

中國擬推新法加固信息防火牆。(取材自Pixabay)

中國 近月持續高舉「反壟斷法」大旗，加強對互聯網的管制，近日更擬推新法加固信息防火牆，「翻牆」者將面臨嚴懲。

美國 之音報導，雖然中國之前因翻牆和協助翻牆，已有不少處罰和入罪案例，但「網路數據安全管理條例」的加強管理法案通過，無疑會給中國網友帶來更加嚴重的威懾力和打壓。分析人士和中國網友指出，在中國官媒和政府機構毫無障礙的使用海外網站的現狀下，這不僅是非常明顯的雙重標準，也標誌著中國的信息封鎖進一步惡化，加快與自由世界的脫鉤腳步。

儘管普通群眾翻牆的途徑變得愈加困難，中國官方媒體，還有包括外交部和國外使領館在內的政府機構，在海外社交媒體如推特或者臉書 上，都擁有公開賬戶，並且經常挑起辯論話題，引來大量爭論。

1990年代末互聯網在中國興起的初期，「牆」並不存在。但是隨著中國網友大量瀏覽境外網站，感受到威脅的中國政府開始在虛擬空間築起網路防火牆。不甘被束縛在牆內的網友也開始使用各種途徑突破封鎖，越來越多的人使用VPN服務「翻牆」瀏覽境外網站。2010年3月，谷歌宣布因為「遭受中國黑客(駭客)攻擊」和「網路審查」，正式退出中國，成為中國互聯網上標誌性的歷史事件。

位於美國的YouTube「牆國反賊」頻道主陶哥，談及中國防火牆的發展歷史時說，「這個牆會越建越高。比如一開始你隨便拿個VPN就能連得上，但是後面越來越難。牆越建越高，被屏蔽掉的網站名單越來越大。牆這個東西，在中國官方嚴格來說是不存在的，就是一個非常模糊的地帶。雖然我們知道，中國的法律就是走形式嘛，但還是要走一個形式。」

陶哥分析，「現在出台這個條例，其實就是要把牆這個東西合法化」，「這個大趨勢已經是非常明顯了，走的可能快一點，可能慢一點，可能五年、十年，或者20年、30年，來走完這個流程。現在就是在往第二次文革走。翻牆這個事情，就沒有真正在中國的法律裡出現過，所有的事情都是暗箱操作。建牆本來就遮遮掩掩，翻牆也就睜一隻眼閉一隻眼。現在要走這個所謂的流程，要把它合法化。這樣的話中國真的是越來越會和世界脫鉤，這個趨勢已經不可避免了。」