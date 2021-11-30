我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

嚴懲「翻牆」 中國擬推新法加固信息防火牆

中國新聞組／北京30日電
中國擬推新法加固信息防火牆。(取材自Pixabay)
中國擬推新法加固信息防火牆。(取材自Pixabay)

中國近月持續高舉「反壟斷法」大旗，加強對互聯網的管制，近日更擬推新法加固信息防火牆，「翻牆」者將面臨嚴懲。

美國之音報導，雖然中國之前因翻牆和協助翻牆，已有不少處罰和入罪案例，但「網路數據安全管理條例」的加強管理法案通過，無疑會給中國網友帶來更加嚴重的威懾力和打壓。分析人士和中國網友指出，在中國官媒和政府機構毫無障礙的使用海外網站的現狀下，這不僅是非常明顯的雙重標準，也標誌著中國的信息封鎖進一步惡化，加快與自由世界的脫鉤腳步。

儘管普通群眾翻牆的途徑變得愈加困難，中國官方媒體，還有包括外交部和國外使領館在內的政府機構，在海外社交媒體如推特或者臉書上，都擁有公開賬戶，並且經常挑起辯論話題，引來大量爭論。

1990年代末互聯網在中國興起的初期，「牆」並不存在。但是隨著中國網友大量瀏覽境外網站，感受到威脅的中國政府開始在虛擬空間築起網路防火牆。不甘被束縛在牆內的網友也開始使用各種途徑突破封鎖，越來越多的人使用VPN服務「翻牆」瀏覽境外網站。2010年3月，谷歌宣布因為「遭受中國黑客(駭客)攻擊」和「網路審查」，正式退出中國，成為中國互聯網上標誌性的歷史事件。

位於美國的YouTube「牆國反賊」頻道主陶哥，談及中國防火牆的發展歷史時說，「這個牆會越建越高。比如一開始你隨便拿個VPN就能連得上，但是後面越來越難。牆越建越高，被屏蔽掉的網站名單越來越大。牆這個東西，在中國官方嚴格來說是不存在的，就是一個非常模糊的地帶。雖然我們知道，中國的法律就是走形式嘛，但還是要走一個形式。」

陶哥分析，「現在出台這個條例，其實就是要把牆這個東西合法化」，「這個大趨勢已經是非常明顯了，走的可能快一點，可能慢一點，可能五年、十年，或者20年、30年，來走完這個流程。現在就是在往第二次文革走。翻牆這個事情，就沒有真正在中國的法律裡出現過，所有的事情都是暗箱操作。建牆本來就遮遮掩掩，翻牆也就睜一隻眼閉一隻眼。現在要走這個所謂的流程，要把它合法化。這樣的話中國真的是越來越會和世界脫鉤，這個趨勢已經不可避免了。」

中國 美國 臉書

上一則

路透：河南擬建新監控系統 追蹤記者、外國學生

下一則

香港立法會選舉 3口岸設投票站名額11.1萬

延伸閱讀

小米Q3犀利 淨利大賺8.1億美元

小米Q3犀利 淨利大賺8.1億美元
中國2部門約談阿里雲、百度雲 要求整改電信網路詐騙

中國2部門約談阿里雲、百度雲 要求整改電信網路詐騙
屋崙3萬多戶家庭 5年內將高速上網

屋崙3萬多戶家庭 5年內將高速上網
擁百萬個資海外上市 中國要監管

擁百萬個資海外上市 中國要監管

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

2021-11-27 09:00

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」