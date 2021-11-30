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確保1鍵關閉網路廣告 市場監管總局擬推新規

記者林汪靜／北京30日電
市監局擬禁互聯網廣告倒數計時，確保廣告頁面能一鍵關閉。(視頻截圖)
市監局擬禁互聯網廣告倒數計時，確保廣告頁面能一鍵關閉。(視頻截圖)

很多人在遊戲及看視頻的時候，都會受到廣告干擾，廣告未播完，就無法繼續遊戲或看視頻，甚至有些廣告明明按了關閉，還是跳到另一個頁面去。針對此現象，中國國家市場監管總局26日發布「互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）」，指出以啟動播放、視訊插播、彈出等形式發布的網路廣告，應明顯標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得「需要倒計時結束才能關閉」等情形。

「意見稿」針對當前中國網路廣告發展新情況和新型態，明確將以網路直播等方式直接或間接地推銷商品或者服務的商業廣告、跨境電商廣告納入調整範圍；進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定。

「意見稿」指出，以啟動播放、視訊插播、彈出等形式發布的網路廣告，應當明顯標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得有下列情形，包括沒有關閉標誌或需要倒數計時結束才能關閉；關閉標誌虛假、無法清晰辨識或定位；實現單個廣告的關閉，須經過兩次以上點擊；在瀏覽同一頁面的過程中，關閉後繼續彈出廣告；其他影響一鍵關閉的行為。同時，不得以欺騙、誤導方式誘使用戶點擊廣告。

針對直播帶貨，「意見稿」提出，網路直播內容構成商業廣告的，相關直播間營運者、直播行銷人員應當履行互聯網廣告經營者、廣告發布者或廣告代言人的責任和義務；不得利用網路直播發布醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械或者保健食品廣告。

此外，「意見稿」強化了網路平台經營者責任，明確了平台經營者配合廣告監測、協助監管、提供統計數據等義務。

市場監管總局擬推新規，被網民認為是中國網路法裡面最大的德政，網民表示看以前影片要先看一堆廣告，玩幾分鐘遊戲又被迫看一大堆廣告的日子終於有完結的一天。

中國 電商

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