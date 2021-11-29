擁90房106車位 上海大媽雇3人收租 網問缺女婿嗎？

視頻中，一位大媽正在查詢「我的不動產」，結果顯示，大媽的不動產用手機滑動竟然滑了好久都不見底。（視頻截圖）

上海一名大媽日前查詢「我的不動產」，有90套房106個車位，還專門雇了三個人幫她收租。其中，旁人見狀不敢置信詢問是不是真的？旁邊大叔稱：「不會跟你開玩笑的。」網友們紛紛評論，「做夢都沒夢到這麼多」。

影音來源：YouTube

法制播報、搜狐報導，視頻顯示，這位大媽的房子大部分在上海松江區。據查詢，松江區11月二手房成交均價是4萬0123元一平方。阿姨的房子不僅有套房，還有整棟的，粗估至少3個億，這還不算106個車位。

視頻上顯示身分證號前四位是3303，這是浙江溫州的身分證號碼，這名大媽應該是溫州人。阿姨名下的房子多數是上海松江區的老房子，基本上可以判斷是浙江溫州到上海的「掃房團」。

消息引起網友熱議，「天呀！太有錢了，都是以前房子便宜也好貸款 ，我在北京 也遇到過這樣的奶奶，十多套北京核心地段房產，相當值錢。」更有人表示，「厲害，不知阿姨什麼來歷，估計還是有經濟頭腦的，不然怎麼會有那麼多房子？就想問一下，不知道阿姨還缺女婿嗎？上門的也可以。」

不得不說，大媽這樣的財富真的是太讓人羨慕了。不過，有網友也認為，大媽擁有這麼多房產，對普通人也是很不公平的。這樣的人一多，傷害最大的是普通的購房者。因為房子都被這些人買走了，房價 自然就漲上去了，結果買去的人不住，想住的人買不起。