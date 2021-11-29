離家30年… 64歲遊子拉家當 從廣西徒步3000里回四川
一個人手拉拖車，帶著所有「家當」，冒著風雨佝僂前行，一路向著四川故鄉的方向前行……近日，廣西桂林網約車司機唐敏拍攝的一段老人打算從廣西步行回四川的視頻，看哭了不少網友。
影音來源：YouTube
「步行3000多里，可能需要兩個月！」唐先生表示，他和愛人是在廣西桂林的一條路上偶遇老人的。紅星新聞報導，老人自稱是四川德陽人，打算走路回老家。夫婦倆想送老人回家時，卻遭到多次拒絕，其稱不想麻煩別人。
經德陽市中江縣龍台鎮政府調查，老人是該鎮匯水橋村的村民李元懷，今年64歲，是家中獨子，30多歲因受刺激離家出走，原戶籍也已銷戶。
目前，在德陽當地政府、警方的努力下，通過唐先生幫助，李元懷已與中江親友取得聯繫，並進行視頻通話。據報導，老人的堂弟李德表示，堂哥1957年出生，出生沒多久其父就去世了，母親也已去世多年。李元懷上過初中，年輕時還在生產隊當過會計，在老家沒有成家。 「後來不知道受了什麼刺激，精神恍惚。記得在1992年，他一把火把自家房子燒了後離家出走。」
報導指出，28日下午德陽市中江縣政府工作人員包車抵達桂林，已經接到老人。由於老人在老家已無直系親屬，初步計畫將其列為五保戶，安置到中江當地養老院。
報導說，最早發現老人的是廣西桂林網約車司機唐敏介紹，21日他和妻子在回桂林城區的國道上發現老人冒著風雨佝僂前行。老人鬚髮皆白，蒼老且消瘦，身背編織袋改的背包，拖著四輪小拖車。雖然年齡偏大，但是思維清楚，說話有邏輯，也有禮貌，很和善。
老人說，他家住四川中江，離家近30年，年輕時四處打工，現在老了想回家。拖車是自製的，經常出故障。每次出故障，就要停下修理，就這樣停停走走。車上放著衣服被褥、鍋碗瓢盆及簡單的修車工具，這些簡陋的物資是老人的全部家當。
老人拒絕接受幫助。最多一天走了近30公里，晚上就在路邊的公交車棚下或廢棄的房子裡過夜。
後檢在川桂兩地努力下，李元懷與堂弟李德、堂妹李桂芝取得聯繫。堂弟李德很激動，「很驚喜他還在世，我們幾個都哭了。」李德坦言，堂哥這些年一直在外面流浪，「我們看到他滄桑、變老了，心裡很難受。」
老人的情況牽動著全國各地網友的心，期待他能早日回到家鄉。
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