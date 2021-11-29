離家30年… 64歲遊子拉家當 從廣西徒步3000里回四川

老人拉著車朝著家的方向一路前行。（取材自紅星新聞）

一個人手拉拖車，帶著所有「家當」，冒著風雨佝僂前行，一路向著四川故鄉的方向前行……近日，廣西桂林網約車 司機唐敏拍攝的一段老人打算從廣西步行回四川的視頻，看哭了不少網友。

影音來源：YouTube

「步行3000多里，可能需要兩個月！」唐先生表示，他和愛人是在廣西桂林的一條路上偶遇老人的。紅星新聞報導，老人自稱是四川德陽人，打算走路回老家。夫婦倆想送老人回家時，卻遭到多次拒絕，其稱不想麻煩別人。

經德陽市中江縣龍台鎮政府調查，老人是該鎮匯水橋村的村民李元懷，今年64歲，是家中獨子，30多歲因受刺激離家出走，原戶籍也已銷戶。

目前，在德陽當地政府、警方的努力下，通過唐先生幫助，李元懷已與中江親友取得聯繫，並進行視頻通話。據報導，老人的堂弟李德表示，堂哥1957年出生，出生沒多久其父就去世了，母親也已去世多年。李元懷上過初中，年輕時還在生產隊當過會計，在老家沒有成家。 「後來不知道受了什麼刺激，精神恍惚。記得在1992年，他一把火把自家房子燒了後離家出走。」

報導指出，28日下午德陽市中江縣政府工作人員包車抵達桂林，已經接到老人。由於老人在老家已無直系親屬，初步計畫將其列為五保戶，安置到中江當地養老院 。

報導說，最早發現老人的是廣西桂林網約車司機唐敏介紹，21日他和妻子在回桂林城區的國道上發現老人冒著風雨佝僂前行。老人鬚髮皆白，蒼老且消瘦，身背編織袋改的背包，拖著四輪小拖車。雖然年齡偏大，但是思維清楚，說話有邏輯，也有禮貌，很和善。

老人說，他家住四川中江，離家近30年，年輕時四處打工，現在老了想回家。拖車是自製的，經常出故障。每次出故障，就要停下修理，就這樣停停走走。車上放著衣服被褥、鍋碗瓢盆及簡單的修車工具，這些簡陋的物資是老人的全部家當。

老人拒絕接受幫助。最多一天走了近30公里，晚上就在路邊的公交車棚下或廢棄的房子裡過夜。

後檢在川桂兩地努力下，李元懷與堂弟李德、堂妹李桂芝取得聯繫。堂弟李德很激動，「很驚喜他還在世，我們幾個都哭了。」李德坦言，堂哥這些年一直在外面流浪，「我們看到他滄桑、變老了，心裡很難受。」

老人的情況牽動著全國各地網友的心，期待他能早日回到家鄉。