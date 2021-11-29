世界乒乓球錦標賽 被喊「黃香蕉」…梁靖崑逆轉勝反擊

梁靖崑慶祝勝利。（取材自世界乒乓球職業大聯盟官方微博)

2021年世界乒乓球錦標賽正在休士頓舉行，觀察者網報導，中國 隊選手梁靖崑27日與英格蘭選手皮切福德的交鋒中，看台上有人衝梁靖崑大喊「yellow banana」（黃香蕉），疑似在對中國運動員 進行種族主義 的侮辱。這人一邊喊一邊拍手打著節拍，還陸續帶動了周圍好幾個人附和。

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不過這並沒有影響梁靖崑的發揮，最終他頂住壓力以4-3翻盤晉級。獲勝的瞬間，梁靖崑激動地蹦跳起來，向看台上的中國球迷們揮手示意，把球拍放在耳朵邊聆聽球迷們的歡呼尖叫聲，隨後更親吻球衣上的國旗標誌。

據報導，梁靖崑28日對上巴西選手雨果，起先因0-3大比分落後，又遭到看台上一些人發出噓聲倒喝彩。但他依舊不受影響，絕地反撲連扳四局，最終以4-3成功晉級男單四強。賽後他狂奔著撲向在一旁觀戰的教練秦指導，兩人激動地抱在一起。梁靖崑也再次親吻並向看台的球迷們展示隊服上的國旗。看台上的球迷們全體起立，興奮地揮舞著國旗，尖叫歡呼聲幾乎震破屋頂。

兩度頂住壓力拿下決勝局，兩度情難自禁親吻國旗，梁靖崑此舉讓中國球迷們士氣高漲。（取材自觀察者網）

雖然看起來這人似乎是在說皮切福特在吃香蕉，但考慮到在英語俚語中，「香蕉」因其顏色有侮辱黃種人的含義，結合這名男子起鬨的現場情況來看，有理由懷疑他實際上是在針對梁靖崑進行種族主義的侮辱。

皮切福特吃香蕉時，看台上一名男觀眾說「yellow banana, yellow」（黃香蕉）並一邊喊一邊拍手打著節拍，還陸續帶動了周圍好幾個人附和。（取材自觀察者網）

另據中國日報報導，國際乒乓球聯合會28日晚發表聲明稱，強烈反對一切形式的種族主義。聲明稱，乒乓球大家庭是一個由227個會員協會組成的全球社區群體，多樣性讓我們團結在一起。「我們絕不容忍任何種族主義言論或行為，我們正與當地組委會緊密合作，以杜絕我們的比賽中再次發生種族主義事件。 」