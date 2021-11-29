不怕人…銀黑狐現身北京門頭溝 追著路過汽車跑

一隻毛色奇異的銀黑狐出沒在門頭溝區禪澗路一帶。牠渾身毛髮呈銀灰色，尾尖還帶一撮白毛。（取材自北京日報／受訪者供圖）

一隻毛色奇異 的小狐狸近日頻繁出沒在北京 門頭溝區禪澗路一帶。牠渾身毛發呈銀灰色，尾尖還帶一撮白毛。小狐狸看見過往的車輛會追著跑，見到人也不害怕。專家證實，小狐狸是一隻銀黑狐，不屬於本地物種，而是人工飼養的。

北京日報報導，徐先生開車途經禪澗路時，在距澗溝村不遠的路邊，發現了一隻銀灰色的小動物在追著車跑。「開始我以為是一隻狗，開近了一看，居然是一隻小狐狸！」徐先生驚喜地說，他在一些地方曾見到過赤狐和白狐，但全身銀灰色的狐狸還是頭一次見，這只狐狸的毛色太奇特了，尤其是一條毛茸茸的大尾巴特別漂亮。

銀黑狐看見過往的車輛會追著跑，見到人也不害怕。（取材自北京日報／受訪者供圖）

前方的車停下後，一位女士下了車，這隻小狐狸也不怕人，竟迎了上去。「是你養的狐狸嗎？」徐先生問道。「不是，我們在這條路上見到牠好幾次了。」這位女士說罷，向小狐狸扔過去一塊麵包。只見小狐狸叼起麵包，就一溜煙地跑到了小山坡上，躲進了雜草叢間。「看牠這不怕人的勁頭，估計又是有人放生的。牠有時也在路邊找食吃，應該是半野生的。」徐先生猜測。

北京黑豹野生動物保護站站長李理介紹，銀黑狐是赤狐的一種基因突變種，起源於北美洲北部和西伯利亞東部地區，這種毛色在野生條件下是十分稀少的。後來經過人工飼養馴化，開始大量的養殖，用於皮草業。

「每年秋、冬季，我們在門頭溝、房山、延慶的山區巡護時，經常能看到有狐狸結伴出沒。有可能是一些市民覺得養殖場的狐狸太可憐了，想解救牠們，於是放歸到了山裡。但需要提醒的是，這種私自放生的行為看似是好心，其實是違法的。」李理說，這種養殖的動物不具備野外捕獵的能力，放生後很難在野外條件下生存。並且，牠們還會給本地物種帶來很大的隱患。由於這些養殖場的狐狸攜帶不穩定基因，牠們可能會與本地的野生狐狸雜交，這會導致野生狐狸種群免疫力 下降，傳染很多疾病，嚴重的甚至可能導致局部地區的物種滅絕。