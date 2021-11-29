Omicron來襲 中堅持圍堵清零 「預防了4784萬人感染」

中國專家吳尊友稱，中國清零下，至少「預防了4784萬人感染、95萬人死」。（取材自澎湃新聞）

面對新冠新型變異毒株Omicron（奧密克戎）來勢洶洶，中國 疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天表示，中國「圍堵清零／入境隔離」的新冠防控策略，可應對各類新冠變種；也因為中國堅持動態清零，才預防了4784萬人感染、95萬人死亡，這項核心策略必須堅持。

吳尊友昨天在「財經」年會上指出，在傳染性上，奧密克戎比Delta（德爾塔）還強；在疫苗 免疫上，奧密克戎逃避免疫打擊的能力增強，疫苗有效但可能會打折扣。但研究表明，加強針接種者抗體滴度能預防包括來自變異毒株的感染。

「在『反折扣』策略上，人人需要接種新冠疫苗，人群接種率最好達到100%，人人需要定期打加強針」，吳尊友強調，只要有疫情 ，最好每隔三至五個月打一次加強針。他並表示，今冬明春，中國面臨「外防輸入、內防反彈」的壓力仍然很大。

吳尊友並在會中披露「圍堵清零」的成效：假設中國的發病及死亡與全球平均水平相似，中國「圍堵清零」預防了4784萬人感染、95萬人死亡；假設中國的發病及死亡與金磚五國其他四國平均水平相似，中國「圍堵清零」預防了5497萬人感染，114.4萬人死亡；假設中國的發病及死亡與發達的美國/英國水平相似，則中國「圍堵清零」預防了2億410萬至2億644萬人感染、305萬至315萬人死亡。

吳尊友表示，「圍堵清零/入境隔離」是「外防輸入、內防反彈」的新冠防控策略的核心內容，必須堅持。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天也表示，中國目前的快速響應與動態清零策略，「我們可以應對德爾塔，也能應對奧密克戎。」。但奧密克戎是否會對目前初步建立的人群免疫構成威脅，還需要兩周左右的觀察時間。

近日，中國疾控中心官方網站刊發了一篇周報預測，如果中國採取美、英、以色列、西班牙和法國等西方國家的新冠肺炎疫情防疫策略，每天新增感染人數很可能達到數十萬人，其中約1萬例會出現嚴重症狀，這將對醫療體系造成毀滅性的衝擊，造成巨大的災難。其中，如果採用美國的防疫策略，中國每日的新增病例數將超過63萬例。

環球時報社評指出，西方國家掌控著抗擊新冠疫情的大部分資源，但他們自己就沒有遏制住病毒傳播，奧密克戎毒株正在形成新挑戰。動態清零已經推動中國形成了完整體系，中國是當今世界抵抗病毒傳播的真正銅牆鐵壁，中國的抗疫成就終將彪炳史冊。