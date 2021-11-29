內蒙古滿洲里疫情再起 人車只進不出

內蒙古28日本土新冠肺炎確診病例數激增。（取材自新華社、澎湃新聞）

近日本土疫情 稍緩之際，中國內蒙古自治區內，位於中俄邊境的呼倫貝爾滿洲里市，又爆發疑與口岸有關的大規模疫情。據內蒙古衛健委發布，內蒙古當天新增本土確診病例20例（均在呼倫貝爾滿洲里市），並有本土無症狀感染者1例。

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據滿洲里市融媒體中心消息，為了最大限度減少人員流動，嚴防疫情傳播，按照市新冠肺炎 疫情防控指揮部相關要求，該市27日已對所有離滿公路卡口進行嚴格管控，除生活保障車輛由市疫情防控工作指揮部批准後出入外，所有人員、車輛禁止離滿。

據中國國家衛健委通報，國家衛生健康委、國家疾控局已向內蒙古派出工作組，指導當地開展疫情處置工作。

在此之前，內蒙古衛健委28日晨通報，27日0到24時，內蒙古新增3例本土無症狀感染者，均在呼倫貝爾滿洲里市。隨後，該地宣布對市區內所有居民，展開大規模全員核酸檢測 。

據內蒙古衛健委通報，確診病例1、2，均為滿洲里市11月27日診斷的無症狀感染者轉為新冠肺炎確診病例，另病例3至19：均為滿洲里市在對集中隔離觀察人員核酸篩查中呈陽性，28日經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

內蒙古衛健委強調，上述人員已轉運至定點醫院隔離治療和醫學觀察，相關流調、排查等工作仍在進行中。

另據澎湃新聞報導，據滿洲里市融媒體中心消息稱，目前，除呼倫貝爾境內的小型客車外，其他進入滿洲里市的貨物運輸車輛及小型客車均需攜帶48小時內的核酸檢測陰性證明，未攜帶核酸證明的需前往指定核酸檢測點進行檢測，待核酸檢測呈陰性後，方可進入。同時，記者從西郊機場及滿洲里鐵路車站分別了解到，目前滿洲里市航班採取只進不出的管控要求，預計28日起取消所有航班，鐵路列車也將陸續停運。

另外，滿洲里市集貿市場和文化休閒娛樂場所已全部暫停營業。