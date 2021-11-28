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台青投入中國電商直播 盼自創品牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
帶貨直播在中國盛行，商機巨大。圖為浙江一家公司的工作人員正在進行直播銷售。（新華社）
帶貨直播在中國盛行，商機巨大。圖為浙江一家公司的工作人員正在進行直播銷售。（新華社）

電商直播行業創業3年多，台灣青年黃貞慈坦言需要學習的東西太多，她十分看好直播行業前景，並認為需要更加專業化的運營。她希望能在電商直播這條創業路上一直走下去，創立屬於自己的產品品牌。

中新社報導，黃貞慈1994年出生於台北，中學時期便隨父母到中國，2016年畢業於華僑大學藝術設計專業。 大學畢業後，黃貞慈進入一家設計公司擔任設計師，後來又在互聯網公司擔任過美術設計、編輯、總編。一次偶然的機會，黃貞慈進入電商直播行業，負責品牌運營，偶爾兼任主播，對直播產生濃厚興趣。

據艾瑞諮詢發布的「2021年中國直播電商行業研究報告」顯示，2020年中國直播電商市場規模超1.2兆元人民幣，年增長率為197.0%。截至2020年底，中國直播電商相關企業累計註册有8862家，行業內主播的從業人數已經達到123.4萬人。

熟悉電商直播公司架構和操作流程後，黃貞慈選擇在長沙自主創業。長沙既具備一線城市的某些商業特性，也擁有較低房價等成本優勢。「電商直播行業在一線城市趨於飽和，而長沙還處於快速增長階段，前景十分光明。」

2018年，黃貞慈成立自己的文化傳媒公司，開始搶灘電商直播。「這個行業其實需要非常專業的運營，你的產品選擇、定位、賣點在哪？主播怎麼去推？沒有想像的那麼簡單。」她坦言，如果各方面都做好了，收益也較為可觀，自己公司就曾在一場直播後，某洗護用品的單品銷售額達五、六十萬元。

電商直播行業誕生不少流量主播。黃貞慈認為，電商主播更新較快，淘汰率高，對個人的形象氣質、溝通表達能力、臨場應變能力以及學習能力等都有較高要求。「主播要持續關注市場變化、更新知識結構，一定要用心去做才能在行業站穩腳跟。」

中國某些頂尖電商主播一場直播下來，單品銷售額往往以千萬元計算甚至更高。對此，黃貞慈認為要理性看待。「可能大家只看到主播風光的一面，並沒有看到他們背後的付出。」

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