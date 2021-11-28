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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

2880萬→4180萬→3380萬 豪宅雙11套路炒買氣？

中國新聞組／上海28日電
上海徐匯濱江的百匯園近日很火，因有一套房降價800萬元，吸引了大量購房者看房。（取材自周到上海）
上海徐匯濱江的百匯園近日很火，因有一套房降價800萬元，吸引了大量購房者看房。（取材自周到上海）

上海一棟豪宅降價800萬，吸引大量看房者，還因此迅速衝上微博熱搜。但據中介介紹，這套房價在降價800萬元前，已先從2880多萬元上漲到4180多萬元。不少網友吐槽，這是學雙十一的套路。

來源：YouTube

中國基金報報導，瘋狂降價的豪宅位於上海徐匯濱江的百匯園，是一套約264平方米的底樓複式，房子地下一層有80多平方米，一樓180平方米左右，並沒有院子，窗外就是小區綠地。據中介透露，9月的掛牌價是4180萬元，當下的掛牌價則是3380萬元。

上海一豪宅降價800萬吸引大量看房者。（取材自中國基金報）
上海一豪宅降價800萬吸引大量看房者。（取材自中國基金報）

「我這套房子是整個小區單價最便宜的了，比二期那套一樓還低一些。」房東爺叔自稱很誠心想要賣房，他表示，降價的原因之一就是考量了小區其他二手房，所以要有價格優勢。據了解，爺叔買入時房價不到1000萬元，如果以到手價3380萬元計算，也能掙了2000多萬元。

據中介小哥透露，該房東降價800萬後，吸引了大批看房人，一天都要接待三、四批，不過，客戶們還在觀望，大多希望能有更大空間。

中國國家統計局近日發布的統計數據顯示，中國70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體延續略降態勢，同比漲幅繼續回落。其中，上海市房屋價格持續下跌。屋根據測算，10月份，上海新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%，二手住宅銷售價格則環比下降0.4%。

中國 房東 房價

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