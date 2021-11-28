住這長大就知和誰交往？河北賣房文案販賣優越感

河北石家莊一樓盤的宣傳語近日引發網友熱議。（取材自極目新聞）

河北石家莊某建案的宣傳語大打高人一等的優越感而引發熱議，甚至引發網友論戰。有人批其「瞎編一通」、「販賣焦慮」，但也有人直言文案雖然難聽，但反映出的卻很真實。

河北石家莊一樓盤的宣傳語近日引發網友熱議。（取材自極目新聞）

香港 01報導，建案位於石家莊橋西區眾里景，其文案稱「從小住帶花園的房子，用獨立的書房，在花園裡做作業，長大了他自然知道該和誰交往」、「從同學家做客回來，他一下子就明白了他父親是多麼優秀的一個人」、「住在這裡，就是幾百萬的信用額度，在朋友那裡，你的話一言九鼎」。

河北石家莊一樓盤的宣傳語近日引發網友熱議。（取材自極目新聞）

有網友表示，「說的沒毛病，事實如此，嘴上不承認，誰心裡苦誰知道」，但馬上有網友反擊「說是事實如此的人不知道以後怎麼教育 小孩呢？讓小孩從小這麼勢力眼？」「高檔小區裡住的也不都是紳士，也有地痞流氓，惡霸。貧民窟裡也多的是高貴的靈魂。英雄不問出處。」還有網友直接挑明「炒作自己的房產罷了，都是在瞎編一通」。

建案售樓處工作人員表示，網傳的宣傳語展板放在售樓處園區，前往購房的客人都能看到，此前內容未有引起質疑。他又指，宣傳語是由廣告策劃公司負責，具體情況售樓處並不清楚。