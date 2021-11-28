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吃雞自由 中國打破國外壟斷 自主培育白羽肉雞通過審定

中國新聞網／北京28日電
打破國外壟斷，中國首批自主培育的白羽肉雞品種正式通過審定。（取材自央視新聞）
打破國外壟斷，中國首批自主培育的白羽肉雞品種正式通過審定。（取材自央視新聞）

中國養雞市場拚自立，「聖澤901」等3個白羽肉雞新品種結束公示，正式通過農業農村部審定，成為首批自主培育的白羽肉雞品種，打破了國外對白羽肉雞種源的長期壟斷。報導稱，從此中國人「吃雞」再也不用擔心被國外「卡脖子」，真正實現了「吃雞自由」。

央視新聞報導，白羽肉雞作為重要禽類，是炸雞等食品的主要原料。 20世紀80年代白羽肉雞進入中國，中國迅速成為世界最大的禽類消費國，但育種卻長期被歐美國家企業壟斷，種雞完全依靠進口。不但雞苗的價格、供應量都把持在外國企業手裡，每羽雞苗由最初的5美元上升到37美元，而且引進的原種雞經常攜帶多種種源性疾病，給中國帶來極大的生物安全隱患。

2014年，當時中國的農業農村部提出到2025年，育成2至3個達到同期國際先進水平的白羽肉雞新品種。此後五年，中國最大白羽肉雞企業聖農集團聯合東北農業大學、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所，在福建省光澤縣的一個鄉村進行秘密育種。經過科研人員艱辛探索，頂著國外企業「斷供」雞苗的威脅，2019年國產雞苗初步培育成功。

又經過歷時兩年，數百批次的對比試驗；以及農業農村部家禽品質監督檢驗測試中心的性能測定。中國自主培育種雞的生產速度、成活率、產蛋率、料肉比等主要指標都達到國際先進水平。

經過一系列嚴格審核，「聖澤901」「益生909」「廣明2號」三個白羽肉雞新品種，最終通過國家畜禽遺傳資源委員會審定。

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