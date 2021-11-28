不只吃竹子 大貓熊也吞肉 啃羚牛腿骨曝光

一頭野生大貓熊正在啃食羚牛骨頭，過程被陜西佛坪國家級自然保護區巡護員觀察到。（取材自澎湃新聞）

大熊貓只吃素嗎？據新華社報導，大熊貓雖然是以竹子為食，但有時也會食肉「打牙祭」。陜西佛坪國家級自然保護區管理局近期進行大熊貓種群生存狀況調查時，巡護員就親眼目擊一隻野生大熊貓正在啃食羚牛的腿骨並拍下珍貴畫面。

保護區巡護員李水平說，「我們發現牠時，距離不到50米。這一大片山坡上沒有竹林，牠能吃啥呢？吃得這麼香？原來牠在捧著一根一尺多長的骨頭正啃得香」；「牠吃了大概10分鐘，然後丟下骨頭，慢慢走進山坡上的林子裡，爬上一棵大樹。」

李水平等人在現場發現好幾根動物骨頭。第二天早晨，巡護員在附近收集到一份大熊貓糞便樣品。與常見的大熊貓糞便相比，這幾團糞便的顏色灰白，像梭形的石灰棒。

報導稱，這是在佛坪國家級自然保護區第二次拍攝到大熊貓食肉的影像。此前，工作人員在分析大熊貓糞便時，也曾發現部分糞便樣品中存在未消化完全的動物殘骸和毛髮。

新華社指出，大熊貓在漫長的演化過程中，為適應氣候與棲息地環境變化改變了食性，以竹子為食，但其消化系統結構依然保留著食肉類祖先的特徵。

北京 大學研究員、世界自然保護聯盟（IUCN）熊類專家組成員李晟表示，在秦嶺、岷山、邛崍山等多個地區，也曾研究記錄到野生大熊貓偶爾會「打牙祭」，主要是取食動物殘骸。但這樣的行為和動物性食物的補充，對於野生大熊貓具有什麼作用和意義，還需要進一步研究。

陜西佛坪國家級自然保護區位於秦嶺中段南坡，面積約350平方公里，是目前全球野生大熊貓種群分布密度最高的區域，種群數量達100多隻，而且保護區內還有罕見的棕色大熊貓。棕色大熊貓被譽為「寶中之寶」，但其演化迄今仍是待解之迷。