我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

Omicron變異株全球恐慌 中專家研判：難成氣候

記者戴瑞芬／綜合報導
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。（取材自中新周刊）
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。（取材自中新周刊）

南非新變種病毒Omicron毒性恐超Delta和Lambda引發全球恐慌，中國有專家判別，Omicron不會造成大規模流行，「該病毒可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性不大。」不過，中國工程院士鍾南山表示，目前對該變種病毒還沒有太多了解，這種病毒攜帶大量突變，對防疫工作也提出了更多挑戰。

國際金融報報導，復旦大學生物醫學研究院愛滋病研究組組長、免疫治療學與疫苗學研究專家徐建青分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來的，就更難流行，因為病毒從來都不是變異越多，越容易流行。

徐建青指，客觀來講，Delta已經是進化完美的毒株，相較Omicron是在南非發現，「如果南美人群中出現新毒株，更值得關注。」

在南美秘魯出現的Lambda在2020年8月發現，至今已在全球30多國傳播，但威力並未超越Delta，今年6月世界衛生組織（WHO）列入值得關注（VOI）變異株清單，截止目前尚未升級到更嚴重的值得關切（VOC）類別。

面對Omicron，科興已啟動通過全球合作夥伴網絡積極收集並獲取新變異株相關信息及樣本，將盡快開展評估和研究以了解Omicron株對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變異株疫苗的必要性。

鍾南山在一項防疫高峰論壇演講表示，中國完成新冠疫苗全程接種人群已占全國人口76.8％，為達到今年年底超過80％的目標、實現群體免疫奠定非常好的基礎。

疫苗 中國 變種病毒

上一則

「辛普森家族」諷六四 重現「天安門坦克人」港看不到

下一則

與立陶宛斷交？王毅未正面回答

延伸閱讀

Omicron變異株拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

Omicron變異株拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看
Omicron全球警戒 佛奇：若已傳入美國不意外

Omicron全球警戒 佛奇：若已傳入美國不意外
新變異株入侵德國 巴伐利亞邦證實境外移入兩例

新變異株入侵德國 巴伐利亞邦證實境外移入兩例
捷克北部醫院證實 一女性病患感染新變異株

捷克北部醫院證實 一女性病患感染新變異株

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

2021-11-21 07:00

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增