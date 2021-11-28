Omicron變異株全球恐慌 中專家研判：難成氣候

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。（取材自中新周刊）

南非新變種病毒 Omicron毒性恐超Delta和Lambda引發全球恐慌，中國 有專家判別，Omicron不會造成大規模流行，「該病毒可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性不大。」不過，中國工程院士鍾南山表示，目前對該變種病毒還沒有太多了解，這種病毒攜帶大量突變，對防疫工作也提出了更多挑戰。

國際金融報報導，復旦大學生物醫學研究院愛滋病研究組組長、免疫治療學與疫苗 學研究專家徐建青分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來的，就更難流行，因為病毒從來都不是變異越多，越容易流行。

徐建青指，客觀來講，Delta已經是進化完美的毒株，相較Omicron是在南非發現，「如果南美人群中出現新毒株，更值得關注。」

在南美秘魯出現的Lambda在2020年8月發現，至今已在全球30多國傳播，但威力並未超越Delta，今年6月世界衛生組織（WHO）列入值得關注（VOI）變異株清單，截止目前尚未升級到更嚴重的值得關切（VOC）類別。

面對Omicron，科興已啟動通過全球合作夥伴網絡積極收集並獲取新變異株相關信息及樣本，將盡快開展評估和研究以了解Omicron株對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變異株疫苗的必要性。

鍾南山在一項防疫高峰論壇演講表示，中國完成新冠疫苗全程接種人群已占全國人口76.8％，為達到今年年底超過80％的目標、實現群體免疫奠定非常好的基礎。