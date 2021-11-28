中國就業市場 拿洋學歷不香了 企業更看中985高校

中國越來越多的海外畢業生，已不再是國內企業徵才首選。（新華社）

中國留學生 的西方高校學歷，在中國境內就業 市場已不再吃香。港媒指出，隨著中國大學在世界排名攀升，國內高校畢業生的就業能力變得更加受重視，企業徵才更看中985或211之類的中國著名高校，外界觀察，目前海外高校畢業生就業形勢看起來非常黯淡。

香港南華早報報導，越來越多的中國留學生在完成學業後選擇回國，除了受蓬勃發展的就業市場吸引外，一些留學生還直言，「國際學生總是被（海外高校）當作搖錢樹對待或遭受不公平待遇」，他們認為在中國感覺更舒服。

中國教育部 數據顯示，1978年至2019年間，有超過650萬中國人出國留學，其中近90%的人在完成學業後回國。

根據法國諮詢公司Emerging和英國雜誌「泰晤士高等教育」2020年就業能力排名，中國畢業生就業能力世界排名較十年前上升了6位，排名第5位。英國只領先中國一位。南華早報稱，這說明，以就業能力衡量，國內高校畢業生變得更加受重視。

「在海外學習的學生更有口才、自信和進取，這是一種刻板印像或普遍看法。」香港中文大學教育學院許教授表示，以往社會中許多人存在「西方最好」的心態，導致西方高校畢業生會在就業市場得到某種認可。但如今，事情正快速發生變化。

許教授認為，目前，西方高校學位在中國不再罕見，同時正在失去競爭優勢。隨著國內高校世界排名的攀升，越來越多的海外畢業生回國後發現他們不再是工作的首選。「雇主和家長都知道，僅僅獲得學位還不夠。」他說，一些國內雇主更青睞於本地精英大學畢業生，而不是那些離開多年的人。

2018年畢業於英國著名大學布里斯託大學的陳黑玉（音譯），他不認為留學生比國內大學的畢業生有太多優勢，「西方知名大學在這裡並不像一些人預期的那樣得到廣泛認可」。他說，比起海外高校，一些國內企業更熟悉985或211之類的國內著名高校。

同在布里斯託大學就讀的吳文喜（音譯）認為，現在中國在外高校之間的差距正縮小。她說：「一些國內公司甚至可能認為，那些在國外攻讀研究生學位的人，是因為他們沒有能力而試圖避開研究生入學考試。」

美國財富網站此前報導稱，數據顯示，美國大學在中國正在失去光彩。除疫情和種族歧視原因外，網絡授課也導致中國學生對到美國留學的興趣下降。

一名教育諮詢人士認為，中國家長們不太願意為高校的在線課程支付全額學費。財富網站透露，哈佛大學和哥倫比亞大學等頂級學校每年的學費在4.9萬美元至6.1萬美元之間。即使學生不在學校上課，一些大學仍然收取學費之外的額外費用，以維持校園開支。