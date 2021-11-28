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歷時13年 紅樓夢譯本問世… 看林黛玉征服荷蘭

中國新聞組／北京28日電
歷時13年，荷蘭語《紅樓夢》出版。（取材自北京青年報）
歷時13年，荷蘭語《紅樓夢》出版。（取材自北京青年報）

歷時13年，首部荷蘭語《紅樓夢》全譯本近日在荷蘭出版。

北京青年報報導，由林恪（Mark Leenhouts）、哥舒璽思（Anne Sytske Keijser）和馬蘇菲（Silvia Marijnissen）三位荷蘭漢學家和翻譯家合作完成的首部荷蘭語全譯本120回《紅樓夢》，該譯本共四卷，厚達2160頁。

據報導，哥舒璽思目前在萊頓大學漢學院教書，1985年大學一年級時就和《紅樓夢》結緣，一讀上癮。最讓她印象深刻的是書中的女性命運。哥舒表示，當初最打動她的一回是《林黛玉焚稿斷癡情  薛寶釵出閨成大禮》。

在學習中國文化期間，三位學者不僅邂逅的中國經典，也成為志同道合的朋友。林恪說，他們談到了《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》，但覺得《紅樓夢》還是更有特色，「因為《紅樓夢》是一部多層次、多維度的小說，是一個大家庭的故事、一個愛情故事，同時飽含了豐富的中國文化，如孔孟老莊的哲學、李白杜甫的詩歌，以及中國世俗文化、繪畫、建築、中藥等方方面面。就是小說的佛教背景，我們覺得在西方讀者那裡也可以產生共鳴。」

林恪坦言，翻譯過程中最大的困難就是把清代的白話文翻譯成現代荷蘭語，「也就是說，怎麼保持《紅樓夢》的那種生動的風格和語調」。

哥舒表示，《紅樓夢》最精采的地方之一是它對不同年齡段的讀者具有不同的意義。荷蘭語版的目標讀者是普通荷蘭民眾，希望荷蘭讀者能「結識迷人的人物，了解豐富的文化」。

歷時13年，荷蘭語《紅樓夢》出版。（取材自北京青年報）
歷時13年，荷蘭語《紅樓夢》出版。（取材自北京青年報）

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