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新變異株命名Omicron藏玄機 被指避開習近平

中國新聞組／北京27日電
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

世界衛生組織（WHO）26日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529命名為Omicron，未按照希臘字母順序，跳過了Nu和Xi，引發外界關注。世衛發言人並未回應外界評論。

據中央社報導，世衛組織將上一個變異株命名為Mu，按照希臘字母順序，外界大多以為新變異株會命名為Nu，但世衛卻跳過Nu和Xi，選擇命名為Omicron。

「紐約郵報」（New York Post）報導，世衛沒有立即解釋原因，但一些網路用戶和政治人物推測，世衛跳過Nu是為了避免與new（新）發音相似而混淆；跳過Xi則是因為中國領導人習近平的姓氏「習」拼音就是Xi。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在推特上轉推英國「每日電訊報」（The Telegraph）一名編輯的發文，內容引述世衛消息人士說法，宣稱跳過Xi是為了「避免對區域的汙名化」。

克魯茲抨擊中國在COVID-19疫情爆發中的角色，寫道：「如果世衛如此害怕中國共產黨，要怎麼相信世衛會在他們下次試圖隱瞞災難性全球大流行病時指責他們？」

「華爾街日報」語言專欄作家齊默（Ben Zimmer）則有不同看法，他稱讚世衛跳過可能令人混淆的Nu和Xi，直接選擇Omicron。

世衛 中國 字母

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