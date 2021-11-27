確診跨蘇浙 上海關9醫院 病患怨「在醫院外獨自輸液」

上海疫情拉警報，多家醫院落實相關人員及環境篩查。（取材自澎湃新聞）

中國 昨新增4宗新冠本土確診及3宗本土無症狀感染者，確診的4人當中有3人在上海發現，上海封閉包括上海交通大學醫學院附屬醫院等9家醫院，有患著抱怨，自己舉著輸液袋，在醫院外獨自輸液；而蘇州、徐州、杭州則給無症狀感染者的「時空伴隨者」黃碼，要求隔離和健康監控。

澎湃新聞報導，上海多家醫院關閉門急診服務，民眾擔心疫情 已經擴散。中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，其實只是按照標準流程對於次密接進行排查。動態清零，精準防控，但是不能有疏漏，這是防控原則，並非疫情不可掌控。

新華社報導，昨天公布的本土確診，3宗分布在上海（浦東新區2宗、青浦區1宗）；1宗分布在遼寧大連。上海新增的3宗本土個案為朋友關係，3人在本月19至21日曾先後至蘇州遊玩。上海衛健委表示，3人有較長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。而至於上海疫情是否與中國近期Delta疫情有關聯，仍在深入開展流行病學調查、溯源工作。

上海9家醫院宣布進入閉環管理。除上海九院外，還有瑞金醫院、中山醫院、同濟醫院、閔行區中心醫院、華山醫院虹橋院區、普陀區人民醫院、新華醫院、上海市皮膚病醫院。

不過，據明報報導，有網民表示，當時正在醫院正在接受治療，被護士與醫生通知需要離開。也有網民發圖，指在被通知離開醫院後，不得不自己舉著輸液袋，在醫院外獨自完成輸液。

報導指，上海同時也啟動旅遊熔斷機制，要求各旅行社及在線旅遊企業，立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票加酒店」業務，並封閉確診者所居小區及對密切接觸者和次密切接觸者集中隔離及核酸排查，結果顯示逾5.4萬人核酸結果和1260份環境樣本均為陰性。

發現有無症狀感染者的徐州與杭州，以及交集地蘇州，亦對無症狀感染者所居社區封閉管理，並予無症狀感染者的「時空伴隨者」黃碼。