「九章」實驗室漏水 中科大5學生搶救避免2400萬損失

中國科學技術大學構建的量子計算機「九章」，速度是谷歌的100億倍。圖為光量子干涉實物圖，左下方為輸入光學部分，右下方為鎖相光路。（新華社）

中國 科技大學去年構建量子計算機「九章」，引發國際關注。然而該實驗室近日半夜發生漏水，五名學生機警搶救，助「九章」避過水淹之災，避免了上千萬元的損失。

據中國科技大學合肥微尺度物質科學國家研究中心通報，21日凌晨2時，量子計算機「九章」實驗室發生漏水，五名學生因及時處置，避免了多達2400萬元（人民幣，下同）財產損失和可能造成的「九章三號」的研發延誤，獲得12萬元獎勵。

事有巧合，涉事中心剛於美東時間24日被美方列入「實體清單」，而獲發獎金的五子均有參與「九章」論文寫作，勇救「九章」行動成為佳話。

通報表示，21日凌晨2時左右，理化大樓06-004室發生漏水，波及有180個通道的超導納米線探測器的01-004實驗室。如未及時處置，將至少造成2400萬元的經濟損失，且會延誤「九章三號」實驗一年以上。

凌晨2時去01-004實驗室調試程序的鍾翰森首先發現漏水，他立即召集隔壁實驗室的博士後吳典和覃儉、鄧宇浩、彭禮超等同學一起積極引水，並及時通知物業踹開06-004室房門，關閉了水閥。由於及時發現並緊急處置，實驗室漏水被第一時間有效導流至他處並收集，僅造成01-004實驗室一台台式電腦損壞。

鑑於五人對漏水情況的及時處置避免了巨大經濟損失和惡劣社會影響的發生，研究中心決定給予上述人員共計稅後12萬元的獎勵。

不過通報一出，引起網民的議論，有不少人歪樓指出：「這麼重要的實驗室是什麼地方會漏水呢？樓頂、水池、水龍頭、暖氣管道……？」、「沒有人質疑九章實驗室竟然會漏水，這種實驗室不是應該銅牆鐵壁保護嗎？ 」、「一則宣傳通報暴露了國家實驗室漏水機密」。也有人驚嘆這些學生的認真，「他半夜兩點多去，隔壁還有四個博士後，真的是比我聰明還比我努力。」

小檔案／「九章」速度 比谷歌 快100億倍

去年12月，中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等人構建一台76個光子100個模式的量子計算機「九章」，處理「高斯玻色取樣」的速度，比其時最快的超級計算機「富岳」快100萬億倍。亦即超級計算機需要一億年完成的任務，「九章」只需一分鐘。

「九章」也等效地比谷歌去年發布的53個超導比特量子計算機原型機「懸鈴木」快100億倍，牢固確立了中國在國際量子計算研究中「第一方陣」地位。

今年10月中國科學技術大學曝光了113個光子144模式的量子計算原型機「九章二號」，處理速度比目前最快的超級計算機快1024倍，再次刷新了國際上光量子操縱的技術水平。