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金融反腐砍向「券商二哥」 總座朱毅曾涉IPO發審

記者林則宏／北京26日電
中國金融圈多名高層近期接連被查，市場預期，在證券發審環節恐將掀起反腐風暴。（中新社）
中國金融圈多名高層近期接連被查，市場預期，在證券發審環節恐將掀起反腐風暴。（中新社）

中共展開新一輪金融反腐，官方再出手，傳出中國第二大券商—國泰君安證券投資銀行部聯席總經理朱毅24日被帶走調查。在2018年加入國泰君安前，朱毅曾任上海證監局法制處長，並於2012年至2017年，擔任中國證監會第14、15、16屆主板發審委兼職委員，期間曾審核200多家企業的IPO申請。

中國經營報指出，朱毅被查與國泰君安無關，主要是朱毅的前工作經歷。對於此次朱毅為何被帶走調查目前有不同版本的傳言。但無論是哪個版本，可以確定的是，新一輪金融反腐直指IPO發審環節，涉及發審官員及投行等中介機構。

中國經營報稱，近幾年，中國金融領域的反腐工作持續深化。中共中央紀委國家監委網站消息稱，金融領域腐敗有其自身特點，權力與資本相互勾結，扭曲金融資源配置，侵蝕金融監管體系，加劇金融風險集聚，其專業性、技術性更強。

根據中國證券業協會早前公布的統計，按2020年營收排名，中國中國前五大券商分別：中信證券、國泰君安、華泰證券、中信建投、招商證券。

證券時報指出，中國近期已有多名金融界人士被帶走調查。11月17日，光大證券投資銀行總部總經理杜雄飛涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查。

10月5日，中國證監會投資者保護局原一級巡視員曾長虹涉嫌嚴重違法，接受監察調查。

今年7月，曾任中國證監會第12、13、16屆主板發審委委員的操艦，也傳出被帶走協助調查。

21世紀經濟報導指出，原天健會計師事務所副總裁陳翔同樣在7月被帶走協助調查。陳翔曾在2012至2017年間，連續擔任中國證監會第14、15、16屆主板發審委專職委員。

證券時報表示，操艦、陳翔、朱毅曾共同參與多家企業IPO上市審核。

中國 證券 投資

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