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染疫出院1年後 呼吸急促、關節疼痛、焦慮...仍纏身

記者林則宏／綜合報導
感染新冠肺炎出院一年後，仍有呼吸急促等現象，圖為黑龍江省黑河市兩名患者日前康復出現。（取材自中通社）
感染新冠肺炎出院一年後，仍有呼吸急促等現象，圖為黑龍江省黑河市兩名患者日前康復出現。（取材自中通社）

感染新冠肺炎痊癒後是否會有後遺症？湖北武漢協和醫院研究發現，即使是非重症患者，在確診新冠肺炎近1年後，仍存在睡眠困難、呼吸急促、乏力和關節疼痛等症狀，以及焦慮、抑鬱等問題。

「觀察者網」報導，中國「醫學前沿」期刊近日刊登一篇武漢協和醫院團隊發表的論文：「新冠肺炎確診1年後的後遺症評估」，這篇論文重點研究新冠肺炎對於非重症患者的長期影響。在120例新冠肺炎出院患者中，104例（86.7%）為非重症病例，16例 (13.3% ）是重症病例。

研究發現，近三分之一的非重症病例存在睡眠困難、呼吸急促、乏力和關節疼痛等症狀。其中，睡眠困難有52例，占比43.3%；呼吸急促有49例，占比40.8% ；乏力有43例，占比35.8%；關節疼痛39例，占比32.5%。

研究人員還對其中97例出院患者進行肺部CT檢測，其中高達55例出院患者（56.7%），包括47例非重症患者，以及8例重症康復患者出現肺功能受損，CT顯示異常。但這篇論文也提到，儘管有些患者的影像學表現異常，但損傷強度很小，且病變得以持續解決。

值得注意的是出院患者的心理問題。研究發現，相當一部分出院患者出現了焦慮、抑鬱症狀。通過漢密頓焦慮量表和抑鬱量表得知，有50名（41.7%）患者出現焦慮症狀，45名（37.5%）患者出現抑鬱症狀。

文章總結稱，即使是非重症病例，出院患者在確診新冠肺炎後近1年，仍會出現多系統問題。

「自然」期刊8月曾刊登一篇名為「超過50種新冠長期影響：一項系統性回顧」的研究。這項由美國和墨西哥團隊進行的研究顯示，80%的感染患者出現了一個或多個長期症狀，最常見的是疲勞（58%），頭痛（44%）、注意力障礙（27%）、脫髮（25%）、呼吸困難（24%）、嗅覺失靈（21%）、咳嗽（19%）等。還有約10%的出院患者出現胸痛、噁心、記憶喪失、耳鳴等症狀。

新冠肺炎 武漢 美國

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