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同遊蘇州 上海增3例本土 皆打過2劑疫苗 封4醫院篩查

中國新聞組／上海26日電
上海昨天新增三例新冠肺炎本土確診病例，瑞金醫院暫停門急診醫療服務。圖為醫院封鎖後在外等候消息的民眾。 （中新社）
上海昨天新增三例新冠肺炎本土確診病例，瑞金醫院暫停門急診醫療服務。圖為醫院封鎖後在外等候消息的民眾。 （中新社）

中國新冠疫情本土病例再拉警報，上海昨天新增三例確診病例，都接種過兩劑新冠疫苗。這三人為朋友關係且曾共同到蘇州遊玩，目前疫情擴及江蘇徐州及浙江杭州。上海已封閉四家醫院篩查；徐州暫停地鐵及線下教學，並要求民眾非必要不離徐；蘇州多個景區景點暫停對外開放。

綜合報導，三名確診者都為女性，其中一人常住福建廈門，她從12日自廈門前往北京，15日抵達上海，昨天上午檢測陽性，另兩人住上海。三人為朋友關係曾先後在19至22日至蘇州共同遊玩，有明確流行病學關聯。

上海已隔離管控密切接觸者27人，其中16人核酸檢測結果為陰性。上海已緊急暫停了四間醫院的門急診，展開人員與環境調查；上海市文化和旅遊局也暫停跨省團隊旅遊。江蘇蘇州多個景區景點也暫停對外開放，包括蘇州太湖西山島、吳文化博物館等。

從上海三例衍生而來的江蘇徐州，已發現一例密切接觸者初篩陽性。三人均於20日晚在蘇州與上海市病例一同就餐。徐州全市已暫停線下教學，並嚴格師生員工管理；倡導非必要不離徐，確需離徐的需持有48小時內核酸檢測陰性證明；徐州地鐵也停運。

另在浙江杭州，昨天報告二例無症狀感染者，均為上海病例的密切接觸者，為浙江大學紫金港校區藝術與考古博物館教職工，校區已封閉管理，校方連夜開展全員核酸檢測，全校師生員工暫停所有聚集性活動和外出交流活動。

另據中國工程院院士鍾南山昨天在中國網路媒體論壇開幕式表示，截至24日，中國已有10.8億人完成新冠疫苗全程接種，超過全國總人口的76.8％，為年底實現80％接種率（群體免疫接種率）打下良好的基礎。

鍾南山表示，在媒體強大的推動下，老百姓自覺戴口罩，自覺限制個人的一些活動，自覺配合篩查，使得中國成為了世界上新冠肺炎最少的國家。他以具體數據為例稱，疫情發生以來，中國的感染率只有十萬分之八左右，而美國是中國的一千六百多倍。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，旅遊後出現發燒或流感症狀時，應做核...
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，旅遊後出現發燒或流感症狀時，應做核酸檢測。（視頻截圖）

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，將來如有旅遊等活動之後出現發燒或流感樣症狀時，第一時間應就診並做核酸檢測，這是對是防控工作的巨大支持。

中國 檢測 疫情

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