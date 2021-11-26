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嚴格限制老婆花錢算家暴？ 官媒帶頭討論 網批挑起對立

中國新聞組／北京26日電
嚴格限制老婆花錢，算不算是家暴？引發熱議。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
嚴格限制老婆花錢，算不算是家暴？引發熱議。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

一則關於「嚴格限制老婆花錢也是家暴」的消息，登上微博熱搜榜首位。25日是國際消除家庭暴力日，央視邀請律師解讀家暴疑問，其中「嚴格限制老婆花錢算家暴」引起熱議，不少人認為有關說法不合理，直指官方帶頭討論挑起男女對立。

香港01報導，據中國「民法典」規定，夫妻關係是平等，雙方都有社會活動的自由，一方不得對另一方加以限制或者干涉。律師指出，嚴格限制老婆花錢，無疑是限制其社會活動的自由，但是否家暴就要視乎嚴格限制花銷的理由和手段。

律師表示，妻子雖然具有支配家庭財產的權利，也應具有合理花銷的目的和物質基礎，若妻子的花銷能力超出家庭財產、丈夫的承受能力，丈夫嚴格限制妻子花銷也在情理之中。但要注意丈夫限制妻子花銷的手段，若採用毆打、殘害等暴力手段，或有頻繁謾罵、侮辱妻子等精神暴力手段，則無疑構成家暴。

如果妻子在家庭財產可承受範圍內、具有合理花銷目的的基礎上花錢，丈夫嚴格限制妻子花錢，長此以往也會對妻子的精神狀態、心理狀態造成較大的壓力，也可能構成家暴。

對此，網友熱議「#嚴格限制老婆花錢也是家暴#」登上微博熱搜榜首位。有網友表示，家暴不可取，但限制花錢就是家暴的說法「也太過頭了」，並提出「老公雙11不幫老婆清理購物車，覺得老婆買得都是啥玩意，都是用不着的，言語之間對老婆造成了巨大的心理創傷，算不算家暴啊？如果反過來，老公每個月幾萬的收入全部上交，老婆一個月只給老公500塊錢生活費，不讓老公出去和朋友聚會玩耍，在家都不讓抽菸解乏，這個算不算家暴啊？」。

有網友甚至不滿部分媒體的報導手法，認為家暴存在高比率受害者，嚴重至死和傷殘的慘狀，當中更有很多急需法律支持和官家執行力的呼籲，「偏就輕佻地拿一個什麼限制用錢也是家暴當熱搜標題，然後引發一輪男人被老婆限制零用錢就不算嗎的滑稽扯皮，可以說是深諳大事化小，小事化了喪事喜辦之道。一片歡快中，反家暴日就這麼過去了」。

家暴 微博 中國

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