滬浙陝催生 產假最多342天 網憂：婦女還能找到工作？

中國各地近來積極修法延長婦女產假，希望能提高生育率。（新華社）

中國 人口去年出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創下43年以來新低。為鼓勵生育，上海、浙江、陝西、安徽等多地紛紛修法延長產假和陪產假，並增設育兒假。上海即日起，除了可生育3名子女外，生育假增至60天；陝西更擬將生育第3孩的婦女，產假最多可休342天。

據上海第一財經報導，上海市人大常委會25日上午表決通過修訂「上海市人口與計劃生育 條例」，上海一對夫妻將可生育3名子女。此外，女方除可享受中國國家規定的產假外，還可再享受的生育假，從原本的30天增至60天。

中國人口去年首次跌破10‰，創下43年以來新低，各地近來積極催生。圖為福建省婦產醫院。（中新社）

報導稱，修正後的前述「條例」還新增兩項條款，明確符合法律法規規定生育的夫妻，在其子女滿3周歲前，父母雙方每年都可享受育兒假各5天。育兒假期間的工資，按本人正常出勤應得的工資發給。

陜西省上月底公布的「人口與計劃生育條例（修訂草案徵求意見稿）」更提出，職工合法生育子女的，在法定產假的基礎上增加產假60天；女職工參加孕前檢查的，在法定產假的基礎上增加產假10天；女職工生育3孩的，再給予半年「獎勵假」。

此外，合法生育的父母在子女1至3周歲期間，每年給予父母雙方各不低於30天的育兒假。

若該條例最終順利完成修訂，未來陝西婦女生育第3胎，產假最多將達342天。但地方政府不斷加碼婦女產假也引發民眾擔心：「陜西婦女還能找到工作嗎？」

重慶則對育兒假增加為夫妻雙方可以根據自身情況休假1年，或在子女6周歲前每年休假5至10天，更為靈活和人性化。不過，延長產假也引發對婦女就業 歧視的擔心。

河北日報報導，河北省人大常委會本月23日也修法，對符合法律法規規定生育第3個以上子女的，婦女產假由現行的60天延長為90天。此外，家中有3周歲以下嬰幼兒的父母雙方，每年可享受各10天的育兒假。

中國勞動法規定，「女職工生育享受不少於90天的產假」。亦即，上海婦女生育後產假加生育假將達150天。

日前公布的「中國統計年鑒2021」顯示，比起2019年，2020年中國全國人口凈增204萬人，而前一年增量還有467萬，2018年則增加530萬人。中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，中國中國已經越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。