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「順其自然」捐千萬身分仍是謎 河南「風調雨順」疑分身

中國新聞組／北京25日電
「風調雨順」筆跡與「順其自然」十分相似。（取材自中國青年報）
「風調雨順」筆跡與「順其自然」十分相似。（取材自中國青年報）

神秘捐款人「順其自然」近日再捐款105萬（人民幣，下同，約16.4萬美元），累計23年已捐款1363萬元。

北京青年報報導，浙江省寧波市慈善總會23日收到厚厚一疊匯款收據，共107張，總額105萬元，署名是「順其」，落款地址是現實中不存在的寧波市中山路1號。

浙江省寧波市慈善總會19日收到一封厚厚的掛號信。信的署名是「順其」，落款地址則是...
浙江省寧波市慈善總會19日收到一封厚厚的掛號信。信的署名是「順其」，落款地址則是不存在的寧波市中山路1號。信封裡依舊是一疊厚厚的匯款收據，共107張，總計105萬人民幣。（取材自央視）

寧波市慈善總會副秘書長侯金輝指出，從1999年起，「順其自然」每年向市慈善總會捐款，今年已是第23次，累計金額已高達1363萬元。據分析，「順其自然」的捐款有幾個特點：一是從「順其自然」四個字中隨機選擇兩個字作為捐款人名，今年的落款是「順其」；二是落款地址都是不存在的；三是每張匯款單都不超過1萬元；四是都在每年的11月底12月初匯出，然後收據郵寄至市慈善總會。

據了解，「順其自然」為了不透露真實身分，故意將每張匯款單上的金額控制在1萬元以下，就是為了「規避」署真名的要求。多年前，慈善總會曾經也公開發起過尋找的活動，但並沒有結果；郵局的工作人員確實也無法判斷，因為寄件人有時候是男子，有時候是女子。

關於「順其自然」身分的問題，再度成為網友討論的焦點，與此同時，一位署名為「風調雨順」的匿名捐款者也在網路曝光。

「順其自然」23年捐1363萬人民幣。（取材自中國青年報）
「順其自然」23年捐1363萬人民幣。（取材自中國青年報）

河南廣電消息，河南省慈善總會工作人員說，在2021年7月25日，他們收到一封署名「風調雨順」的掛號信。落款地址為寧波市中山路1號，字跡工整娟秀，「當看到落款地址的時候，我們就在猜測，這是不是那個捐款23年的神秘人『順其自然』。」

經比對發現，兩者不僅地址都是「寧波市中山路1號」，而且字跡幾乎一模一樣。

據了解，河南省慈善總會一共收到六張匯款單，五張9999元，一張5元，共計5萬元，匯款時間為7月23日。

在「順其自然」的影響下，寧波出現越來越多隱名捐款的人，這些「神秘人」已經累計捐款超過5000萬元。

河南 北京

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