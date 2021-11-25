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有啥用？ 大閘蟹做花束 價格翻倍

中國新聞組／北京25日電
某社交平台上店家發出的大閘蟹花束視頻截圖。（取材自紅星新聞）
某社交平台上店家發出的大閘蟹花束視頻截圖。（取材自紅星新聞）

「蟹蟹有你，人生處處有驚喜」，今年中秋前後，有花店老闆將製作「大閘蟹花束」的視頻放在社交平台上，至今，大閘蟹季已近尾聲，這款產品依然在售，據了解，包裝成「花束」的大閘蟹，身價翻了一倍。

紅星新聞報導，大閘蟹們要變成「一束花」，有收加工費的，買家可自行去市場挑選中意的螃蟹，送到花店包裝。包裝的方式也有講究。除了包裝成「花束」以外，還可以做成「禮盒」。這類加工費在150-198元（人民幣，下同）不等。也有「全包乾」的，由花店去超市或菜市挑選再包裝。 

「螃蟹的品種、肥瘦、公母，我們會盡量滿足客戶要求。」一店家說，六隻裝「大閘蟹花束」售價330元，19隻裝售價約636元，平均一隻螃蟹售價在33~55元不等，比超市貴上一倍左右。

對於比普通螃蟹貴出兩倍的「大閘蟹花束」，消費者願意買單嗎？從某電商平台上以「大閘蟹花束」為關鍵詞搜索，上架該產品的花店中，只有一家月售一單，其餘月售為0。

有人說，「如果要送給特別重要的人，或許我會願意為花店的創意和手藝買單。」也有人直接表明：「包成那樣有什麼用呢？還不如去菜市場挑幾隻回來吃吃。」

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