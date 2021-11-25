智商稅？銀杏葉當玫瑰 1枝50元

銀杏葉花束要價不斐。（取材自紅星新聞）

冬日襲來，四川省成都街道上的銀杏樹開始泛黃，金燦燦的銀杏葉鋪滿城市道路。近日，成都部分花店開售寓意為「銀（因）為有你，三生有杏（幸）」的銀杏葉「花束」，引發關注。除了成都，浙江、江蘇、山東等地也有商家在網上賣銀杏葉「花束」，有買家購買後評論稱「交了智商稅」「不值」。

紅星新聞報導，用銀杏葉製作的花束，由多張銀杏葉包裹而成，形似玫瑰。不止是線下花店，不少商家也通過線上售賣銀杏葉花束，售價與線下花店相近，但月銷量都不太高。

成華區星耀天都內的花店工作人員說，用銀杏葉製作花束由來已久，近兩年有商家為其賦予了「『銀』為有你，三生而『杏』」的意義，銀杏葉花束因此也成了一些男女青年表達愛意的選擇。

北京 青年報報導，單枝「銀杏玫瑰」的價格約在30至50元（人民幣，下同）左右，9支裝的188元，99朵高達2688元，與同店的其他玫瑰相比，「銀杏玫瑰」的價格高了不少，99朵紅玫瑰、粉玫瑰花束的價格大約在500元至1500元不等。

有網友表示這是「智商稅新形式」，也有人覺得「賣小幾十元還算合理，100多元怎麼想的？」也有買家購買後在電商 平台留言：「實物差太多了」、「不值」。