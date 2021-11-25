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長津湖票房56.94億 超越戰狼2 創中國影史第一

中國新聞組／北京25日電
中國電影「長津湖」，描述的「抗美援朝」歷史，也反應如今美中對抗下中國的主旋律。（取材自微博）
中國電影「長津湖」，描述的「抗美援朝」歷史，也反應如今美中對抗下中國的主旋律。（取材自微博）

據平台貓眼專業版統計，截至2021年11月24日16時43分，中國電影長津湖」票房（含預售）累計達人民幣56.94億元（約8900萬美元），超過「戰狼2」，成為中國影史票房冠軍。「長津湖」被譽為國產戰爭電影的「天花板」，在「看電影是愛國者的責任」的氛圍中，取得不凡商業成就的民族主義電影。

「長津湖」以韓戰為背景，講述中國援朝志願軍一支連隊，在嚴寒環境下與美軍作戰的故事；電影描述當年中美對峙的背景，對照近年中美關係交惡，也引發外界聯想。

中國電影票房榜前20名。（取材自極目新聞）
中國電影票房榜前20名。（取材自極目新聞）

「長津湖」由陳凱歌、徐克、林超賢執導，吳京、易烊千璽、段奕宏等藝人主演，投資人民幣13億元，原定去年10月25日在抗美援朝70周年紀念日上映，但因疫情影響，停拍延宕一年，使得今年上映時機正處中國「十一」檔期，又與中共百年黨慶呼應，愛國題材創下驚人票房。

人民網報導，除了打破中國影史最高票房紀錄，「長津湖」還是全球影史戰爭題材票房冠軍、全球華語電影票房冠軍，並繼續位居2021年全球電影票房榜榜首。

香港01報導指出，「長津湖」自9月30日上映以來，被譽為國產戰爭電影的「天花板」。中國影史票房冠亞軍均由演員吳京主演，電影「戰狼2」於2017年上映，吳京擔任電影導演及主演，而隨著「長津湖」票房超越「戰狼2」，不少網民都認為是「吳京打敗了吳京」。

BBC報導指出，受中國政府委託拍攝的「長津湖」，只是近年來取得不凡商業成就的幾部民族主義電影之一；南加州大學政治學教授斯坦利羅森（Stanley Rosen）說：「它肯定與目前與美國的緊張局勢有關，並以這種方式進行宣傳——有時是間接的，但仍然非常明顯。」

其成功的另一個原因是電影公司和政府之間的協調推動，政府可以嚴格控制任何時間點發行的電影數量和類型，這部電影的時機也特別好，不僅在10月1日開始的中國國慶節假期上映，而且是在中國共產黨今年慶祝其成立100週年之際。

電影 中國 長津湖

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