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幼園粗暴？ 多地傳逼學童打疫苗 未接種者「居家休息」

中國新聞組／北京25日電
中國力爭3至11歲兒童年底前完整接種疫苗。圖為北京市海澱區，醫護人員為兒童接種。（中新社）
中國力爭3至11歲兒童年底前完整接種疫苗。圖為北京市海澱區，醫護人員為兒童接種。（中新社）

中國力爭在12月底前，替3到11歲學童完成新冠疫苗接種。多地幼稚園近日出現變相強制打疫苗的情況，多名家長反映，收到的疫苗接種通知單沒有「不打」的選項；沒打疫苗的學童要「居家休息」，變相不能上課；相關部門否認曾下發強制接打的指令，指園方理解可能「簡單粗暴了一點」。

中國多地幼稚園，近日出現變相強制打疫苗的情況。（取材自微信）
中國多地幼稚園，近日出現變相強制打疫苗的情況。（取材自微信）

據了解，中國各地10月下旬陸續啟動3至11歲兒童的疫苗接種，目標是3至11歲適齡無禁忌兒童「應接盡接」，爭取11月20日前後完成首劑接種，12月底前完成完整接種。

國家衛生健康委表示，地方疫苗接種疫苗近期出現了簡單化，甚至「一刀切」強制要求全員接種，這種作法必須堅決予以糾正。目前3至11歲人群約1.6億，截至上周已接種8439.5萬人。

港媒明報報導，安徽省合肥市有家長反映，近日幼稚園通知指出，所有人要打了疫苗才能入園，否則居家休息。但她4歲兒子近日曾接種小兒麻痺疫苗，按中國「新冠疫苗接種技術指南」，應相隔至少14天，才能接種新冠疫苗。

不過教師依然建議學童回家，稱不接種的話，就「不要占用名額」，「因為學校就是100%接種疫苗」。家長又指，教師幾乎日日打電話規勸，稱「有任務」、「你們不打，我工作沒法幹」。

「不打疫苗居家休息」的情况非獨例。來自福建某市的尤先生也表示，上周五接獲幼稚園通知，指根據區教育局會議的精神，未接種疫苗的幼兒，要由家長接回。「一下把我們孩子趕出來，我去到學校中午12點半，還有人在等待接送。學校（下午）也還在上課」。他三歲大的兒子，因此周一、周二沒上課。

根據國家衞健委，應按照知情、同意、自願原則，積極引導3至11歲適齡無禁忌人群「應接盡接」。家長感到氣憤，指政府在公開層面都說是自願，但「都是這種說法，我相信一定有指令，層層下壓指標，否則不會各地同時出現這種情况」。

教局疫情防控科室的人員承認收到家長投訴，但否認有相關通知下發，稱學校方面可能對政策解讀「有點不透」，「不可能有這樣的文件，也不會這樣引導跟廣大的家長說」；官員指，最近流感比較嚴重，學校可能對發燒、感冒的學童建議回去治療。家長不想接種亦可向校方說明，「我們前提是自願」。合肥市蜀山區教育局亦指，疫苗接種按照「自願知情同意」原則。

也有家長反映，近日多番催逼下，只剩下幾名家長仍在堅持。他擔心孩子不打疫苗，會被「區別對待」，「例如有些家長說，沒打疫苗沒有小紅花、獎品，擔心對孩子心理造成影響」。

疫苗 教育局 中國

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