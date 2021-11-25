拖延整改 騰訊App停更再遭監管？

中國傳出再對騰訊監管整治。（路透）

中國 再對騰訊監管整治，傳出24日旗下所有App 將暫停版本更新，對此騰訊回應，持續升級App對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測 。據了解，中國工信部對騰訊採取過渡性的行政指導，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經檢測，合格後方能正常上架。

網傳騰訊旗下所有APP即日起暫停版本更新，港股上市的騰訊股價一度急瀉3%。中國工信部隨後證實，對騰訊採取過渡性行政指導，引發對騰訊再遭監管揣測。

澎湃新聞報導，騰訊表示，在檢測期間，用戶可正常下載使用App現有版本。經測試，目前騰訊系App在官方及各應用商店下載一切正常，也未出現下架情況，用戶使用並不受到影響。

騰訊之所以被工信部採取過渡性行政指導，專家指出，從官方針對騰訊「旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報」字眼可看出，今年以來的多次通報騰訊竟然都沒有整改，騰訊是資本強大？還是市場強大？市場熱議，騰訊的發展已經足以壟斷市場，所以對行業的監管和各種政策能拖就拖，能打擦邊球就打擦邊球，在工信部的指導下要求各大平台要互聯互通，在微信還是無法直接打開其他平台的鏈接，一如既往的拖延。看來這一次應該是要來真的了。

工信部本月初通報稱，針對用戶反映強烈的App超過範圍、高頻率索取權限，非服務場景必需收集用戶個人資料等違規行為檢查，發現騰訊新聞、QQ音樂、小紅書等共38款中國App存在問題，要求在9日前完成整改。

今年以來，工信部加大對App侵害用戶權益的整治力度，重拳整治App違規調用通信紀錄、位置資料及彈窗訊息騷擾用戶等問題。