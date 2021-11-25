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8分鐘爬上25米大樹 湖北大學「攀樹課」成必修

中國新聞組／北京25日電
「攀樹課」成為湖北大學必修課。 （取材自武漢晚報）
「攀樹課」成為湖北大學必修課。 （取材自武漢晚報）

學校體育課大多是在教球類或田徑運動，但湖北大學有一堂「攀樹課」，教的是如何爬上樹頭，訓練體力也訓練腦力，受過訓練的學生不用8分鐘就可爬上一株高達25米的大樹頂端。

武漢晚報報導，戶外運動專業教師盧俊佩2016年開設了這堂休閒體育專業戶外運動方向必修課，學生們要在教練的帶領下，分別學會單繩和雙繩技術，攀爬指定的大樹。

戴頭盔、扔豆袋、繫繩扣……動作嫻熟的學生可一氣呵成，不到8分鍾便爬上一株高達25米的大樹頂端。學生朱錦涵表示，自己成長於多山多樹的恩施，小時候就很喜歡爬樹，他曾利用課程裡學到的攀樹技能，協助武漢市觀鳥協會送受傷的小貓頭鷹回巢。

「攀樹並不是簡單地爬樹，在攀爬過程中需要嚴謹的判斷、敏捷的應對，拚體力更是拚腦力，對學生綜合能力是很強的鍛鍊。」盧俊佩介紹，他曾在香港、廣東等地學習攀樹運動，並經過三年苦練才出師。

盧俊佩說，攀樹類似於攀岩，課程內容包括上升、下降、走枝、飛枝等動作的訓練，測評樹木周圍環境的教學，遠比想像中豐富專業得多。從識別什麼樣的樹可以爬、判斷主繩要掛在哪一條枝上，到動手做重力測試、學習組裝攀樹工具等，都需要大量的專業知識，可以訓練學生思考與解決問題的能力。

另一位學生張傑龍也因為攀樹課克服了懼高症。他說，第一次上樹時，手心全是汗，但經過這學期的學習，「我現在很享受在林間穿梭的過程，可以看到學校不一樣的美」。

報導指，目前中國經過專業系統培訓的攀樹運動員有100多名，其中來自湖北大學就有10名，還曾在2017年香港攀樹錦標賽中勇奪兩金兩銀。

盧俊佩說，近兩年，愈來愈多別科系的學生對攀樹躍躍欲試，校方明年將擴大開設攀樹公共選修課，讓更多學生「上樹」。

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