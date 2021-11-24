太浪漫… 陝師大收集千片銀杏葉 為新生延續15年傳統

陝西師範大學在校師生，收集上千片銀杏葉子做成手寫銀杏書籤，作為新生的入學禮。（取材自央視新聞）

陝西師範大學連續15年為新生手寫錄取通知書，今年學校又提前為新生準備了一份特殊的伴手禮。學生收集上千片銀杏葉子，用毛筆在葉上寫下祝福，並製成精美的書籤，準備送給明年將入學的新生。網友紛紛表示羨慕，「陝師大好浪漫」、「書法 的傳承太棒了」。

環球網報導，幾十名同學寫了上千片葉子，也有一些老師自發參與進來，「寫之前先拿濕巾和紙巾把樹葉擦乾淨，有些不平整的葉子還會拿書壓一下」，其實過程有點費工，但師生寫得十分認真，「有的怕浪費葉子會先在紙上練習一遍」。

參與活動的書法專業學生董逸冰說，大家在銀杏葉上寫完字後，會蓋上由學校專業人員篆刻的印章，之後由工作人員統一進行塑封並製成書籤。銀杏書籤上著「知行合一」、「天道酬勤」「美人之美」等祝福，許多在校的同學也排起長隊前來領取。

發起活動的副校長黨懷興表示，陝師大的書法文化氛圍非常濃厚，學校有很多書法社團，每年新生入學也有鋼筆字測試，校方還經常帶著學生參觀本地的碑林石刻，教室的牆上也掛著許多優秀書法作品。他說，活動背後其實有著滿滿深意，「大部分同學今後也會成為一名老師，能寫一手好字很重要」。

黨懷興同時也是陝師大手寫錄取通知書活動的發起人，從2007年起，每年由幾十名退休 老教授等，為幾千名新生手寫錄取通知書，15年來，6萬6000多份手寫錄取通知書，寄托著學校滿滿的誠意。

黨懷興表示，這次青年學生手寫銀杏書籤的活動，也是對老教授們手寫錄取通知書傳統的延續，「希望同學們一入校就能感受到濃濃的文化氛圍」。許多網友看了直呼，「羨慕！太浪漫了」。