移居阿根廷14年 中國武術冠軍教出200多名奪牌高手

浙江省武術隊退役選手陳敏移居阿根廷14年，並在當地成立武術俱樂部，傳授武術給當地學生。日前陳敏與丈夫獲得當地政府頒發「體育和社會公益活動證書」的殊榮，提名 他們的市議員、也在俱樂部學習武術的塞西莉婭在儀式上致詞表示，親身感受到這裡不僅是課堂，更像是一個沒有國界、沒有政治偏見、熱愛中國 文化的大家庭。

錢江晚報報導，今年36歲的陳敏來自浙江台州，從5歲就開始習武，9歲浙江省武術隊，之後曾獲得全國武術冠軍、東亞運動會雙冠王，退役後於2007年去阿根廷留學。隔年她與丈夫、原阿根廷國家武術隊隊員、泛美錦標賽冠軍洪文武創辦了阿根廷公民武術協會暨阿根廷武術俱樂部。

> 浙江省武術隊退役選手陳敏移居阿根廷14年，傳授武術給當地學生。(取材自錢江晚報)

「剛開幕的第一堂課上，只有一個學生，就出現兩個老師帶一個學生的畫面」。陳敏回憶道，在中國名氣不小，到了阿根廷幾乎無人知曉，一切要從零開始，坦言當時心理落差很大，不過很快調整好心態，「人生沒有永恆，也不可能永遠坦途」。

成立13年來，從第一堂課的一名學生到現在每年數百名學生，數千人在這裡學習了中國功夫，也愛上了中國文化；武術協會也成為當地最大武術學校，還培養出了200多名全國冠軍、亞軍及季軍，在南美及泛美錦標賽上屢次獲得獎牌和好名次。

這兩年因為新冠疫情 導致課程一度停擺，但陳敏夫妻倆開發出網路課程，將市場從阿根廷放大到了全世界，吸引了幾十萬粉絲。

陳敏介紹，武術在當地屬於第二大運動，除了中國功夫，阿根廷人也熱愛跆拳道、截拳道、空手道和巴西柔術等各國格鬥項目。「當地人想了解中國，除了學中文，多數人首選學中國功夫」。

市議員塞西莉婭也是武術協會的學生之一，她表示自己七、八年來和孩子一起學習中華武術，就算疫情最嚴重的全城居家隔離時，也每周上兩堂太極拳網課，「這裡不僅是課堂，更像是一個沒有國界、沒有政治偏見、熱愛中國文化的大家庭」。