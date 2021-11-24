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四川旺蒼野豬成災 「劉德華」養狗驅趕誤殺斑羚吃官司

中國新聞組／北京24日電
野豬肇事破壞莊稼，在四川屢見不鮮。（取材自新京報）
野豬肇事破壞莊稼，在四川屢見不鮮。（取材自新京報）

四川省廣元市旺蒼縣近年時常發生野豬闖入農家，破壞莊稼的事情。當地一位村民劉德華為了趕跑野豬，養了三條獵狗在農地，結果獵狗卻連帶咬死了多隻國家二級保護野生動物斑羚，因此被依「非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪」判處緩刑四年、賠償加罰金22萬元（人民幣，下同，約3萬4400美元）。不過，當地野豬為患的問題仍讓農民感到頭痛。

紅星新聞報導，野豬成災是當前的普遍問題，上月仍有有廣元當地網民反映旺蒼縣柳溪鄉上遊村林地「淹沒」田地，且野豬成災，對莊稼破壞很大，「玉米收成連成本都不夠，稻谷也大量糟踏，老年人種點莊稼難啊」。

四川野豬成災，圖為落衣溝村被野豬毀壞的玉米地。（取材自極目新聞）
四川野豬成災，圖為落衣溝村被野豬毀壞的玉米地。（取材自極目新聞）

今年60歲的劉德華受訪時表示，他家種土豆和玉米，但這些年來山裡的野豬越來越多，作物都被吃掉或破壞，於是在2016年養了三隻獵狗來趕野豬。然而，獵狗不只趕豬，也好幾次獵殺了保育類動物斑羚，消息傳開後，劉德華遭到當地警方調查，最後被逮捕受審。

法院認定劉德華明知可能獵捕到瀕危野生動物，仍在山間置放陷阱並派出獵狗攻擊野生動物，最後判處三年刑期，緩刑四年，罰金2萬元，並要另外賠償20萬元的生態資源損失費。

報導說，劉德華近日受訪表示，當年不是故意獵捕殺害斑羚，純粹是一場意外，也不知道斑羚是瀕危野生動物。而他養的三隻獵狗一隻被野豬刺死，另外兩隻老死，之後他也沒再養過狗，改用晚上在莊稼地點燃火堆、放鞭炮驅趕野豬；至於22萬罰款，則尚未繳清。

對於野豬為患的問題，旺蒼縣府表示，這是當前普遍的問題，已經實施限量獵捕，村民的農田莊稼被野豬損毀，可申報損失補償。

斑羚是國家二級保護動物。(取材自新華網)
斑羚是國家二級保護動物。(取材自新華網)

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