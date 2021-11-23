中國最新網路主播警示名單 含吳亦凡、鄭爽、張哲瀚

吳亦凡被中國演出行業協會，列入最新一批「網路主播警示名單」。取材自微博

中國 持續高舉整頓娛樂明星、網紅主播的大旗。據央視23日報導，中國演出行業協會已公布最新一批「網路主播警示名單」，共88名，包括兩名影響力較大的職業主播「鐵山靠」、「郭老師」，以及三名演藝人員吳亦凡 、鄭爽 和張哲瀚，並點名其粉絲在維護偶像時「無視法紀」的行為，將實行聯合抵制和懲戒。

報導稱，自2018年以來，為規範網路表演秩序及環境，中國演出行業協會網絡表演（直播）已經陸續發布8批，共358名網路主播警示名單，並組織全體會員對嚴重違法違規主播在行業內實行聯合抵制和懲戒。

此次中國第九批網絡表演（直播）行業主播「警示名單」，共88名，報導稱，上述提到五名網路主播因粉絲量較大，且具有鮮明的「飯圈」行為特點，有可能出現製造炒作話題、煽動大眾情緒，組織粉絲、僱用網絡水軍控制輿論走向等風險行為，成為重點關注的對象。

其中，已被抖音等平台封殺的「鐵山靠」，被指發布大量煽動性訊息、不實謠言，「郭老師」則是因不修邊幅、講話接地氣，在獲得粉絲擁戴時，被中國官方認為「逐臭審醜」，不符合大眾審美、不具有社會價值，尤其對未成年人群具有不良引導的可能性，同樣也已被抖音等平台進行封禁。

對於吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等人也被列入警示名單，央視報導稱，吳亦凡因涉嫌強姦罪已被正式批准逮捕，造成極其惡劣的社會影響，其粉絲不乏未成年人，「法律意識淡薄、缺乏基本常識」，曾發表幫助越獄等異想天開、無視法紀的言論。

鄭爽方面，中國演出行業協會稱，她多次觸碰中國法律紅線，個人各為狡辯違規事實一再發聲，帶動其粉絲不斷參與發帖聲援；張哲瀚方面，因參觀日本靖國神社等不當行為引起大眾熱議，嚴重損害民族情感，其粉絲以維護偶像為由，「顛倒是非、漠視歷史，其中還存在大量未成年粉絲並發生不理智行為」。