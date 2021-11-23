10年送300萬顆饅頭 福建愛心店熄燈 「社會需求減少」

10年送300萬個饅頭，福建石獅市「永恒陽光饅頭店」謝幕。(取材自泉州通客戶端)

運營10年3個多月，福建石獅市的「永恒陽光饅頭店」關上了鐵門；這家免費送出超300萬個饅頭的饅頭店最終謝幕，老闆表示，日後有餘力的話會繼續做公益。

澎湃新聞報導，2011年8月3日，永恒陽光饅頭店在泉州石獅正式營業，店門口掛出的廣告牌稱：「本店所有饅頭免費送給各種貧困人群，不對外銷售，請諒解。如果您是生活困難的下崗職工、收入低微的貧寒家庭、正在為找工作奔波的畢業生、無助老人、拾荒者、流浪者…」這個廣告牌一直掛了十年。

永恒陽光饅頭店日前關閉；報導指出，吳老闆表示，主要原因人們對免費饅頭的需求減少許多，饅頭店的存在是形式意義大於實際意義；對於未來，吳先生稱，等自己的事業穩定之後，有餘力的話會繼續做公益。

10年送三百萬個饅頭，福建石獅市「永恒陽光饅頭店」謝幕。(取材自泉州通客戶端)

報導稱，老闆吳先生來自湖南，大學畢業先後在浙江杭州和廣東工作，當時月收入僅800元，日子過得拮据。2009年到福建經營光伏行業，每個月有了十多萬的收入，回想自己曾經打工時的艱辛，就想做一點力所能及的事情回饋社會。之所以選擇開饅頭店，主要是因為它吃起來比較方便，成本低，可以惠及很多人。

吳老闆表示，當時設想第一年開一家店，第二年增至3到5家，將愛心饅頭店開至更多需要它的地方，幫助到更多需要幫助的人。但由於後來事業轉型不成功，未能開更多的愛心饅頭店，「我也覺得很遺憾、很抱歉」。

報導稱，永恒陽光饅頭店原本不接受捐款，後來才接受各界善意；吳老闆澄清說，並非像一些媒體報導的說資金鏈斷裂，「這麽多年大概收到捐款63萬左右，到現在我店關停了，我也確實覺得很慚愧。」