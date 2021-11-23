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橄欖汁1杯千元 下單後拿到 得等3小時

中國新聞組／北京23日電
深圳奶茶店售要價1000元的「金玉三撚橄欖汁」，下單後要等3小時才拿得到。(取材自微博)
深圳奶茶店售要價1000元的「金玉三撚橄欖汁」，下單後要等3小時才拿得到。(取材自微博)

深圳一家奶茶店近日售賣一款名為「金玉三撚橄欖汁」，要價1000元（人民幣，下同）受到熱議。深圳市場監管局回應，已快速啟動現場核查。

「南方都市報」報導，這款飲料來自深圳本土品牌「野萃山」，是該品牌的鎮店之寶之一。店員表示，這款橄欖汁的製作過程比較複雜，需經過流水沖洗、食鹽搓洗、過濾水沖洗、瀝乾、人工去核、打冰沙等步驟，並且每個步驟的時間和次數也是有要求的，完成整個過程需要90分鐘，下單之後還得等3個小時後才能拿。

據該品牌官方介紹，其在深圳有30多家門店，所有門店均可買到橄欖汁，一家店員稱，用的橄欖年份比較久且品種比較貴，所以售價比較貴，銷量好的話一天能賣出15杯。

報導指出，金玉三撚橄欖原產於汕頭市金竈鎮，是橄欖中的一個珍稀品種，比普通的橄欖味道甘香並且更少澀味，根據色澤、外形和單果重的特點可分為特級和一級，價格也有所不同。在電商平台上，價格最高一斤能賣到680元。

 對於1000元一杯的橄欖汁，不少網友表示「貧窮限制了我的想像」；不過相較於此前售價1521.9元一盒的沉香搾菜，也有網友表示，成本本身就貴，「明碼標價，願者上鉤」、「 應該應該不是為了賣，我估計應該是為了賺名氣」。

新民晚報報導，深圳市民方先生說，該飲品店2019年開了第一家店，後來不到3年的時間在深圳共計開了23家門店。「1000塊錢的橄欖汁味道比較甘甜，約有400多毫升。」方先生稱，橄欖汁的味道還不錯，但他覺得性價比很低。

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