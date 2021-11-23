看得懂嗎？清華教授「混沌且深邃」板書 在網路上火了

學生拍下清華大學數學物理學教授萊舍提金上課的樣子。（取材自中國青年報）

老師的板書字跡好不好看時常成為學生話題，但最近網路上流傳一張「混沌且深邃」的板書照片，則已經超越字跡好不好懂的境界了。清華大學數學物理學教授萊舍提金（Nicolai Reshetikhin）近日正式執教，學生拍下上課途中的照片，可以看到萊舍提金背後的黑板「一整片白色糊成片」，寫在上面的字難以看清，引發網友熱議。

中國 青年報報導，萊舍提金日前在「紐結不變量與3維流形」的課堂上，留下了這一個被網友形容「混沌且深邃」的板書。他今年11月才正式入職清華大學，開始線下授課。

學生拍下清華大學數學物理學教授萊舍提金上課的樣子。（取材自中國青年報）

萊舍提金的學生、清華大學數學中心博士後唐鑫星受訪表示，網路上那張照片是「擦完幾次黑板後的樣子」。原來萊舍提金要塗改黑板上的東西時，懶得去拿板擦，所以都直接用手抹掉，所以才會將黑板「越抹越白」，而自己的手上也沾滿了粉筆灰。

萊舍提金教授今年11月正式在清華任教。（取材自中國青年報）

唐鑫星說，這是「就近取材」，「搞數學的都喜歡這麼幹」。他也解釋，這一堂課涉及的數學定義相對複雜，結構很多，所以板書內容是很多的。「因為每講完一個數學定義，教授都會提供很多例子讓大家理解」。

據校方介紹，萊舍提金教授是量子群理論創始人之一，在低維拓撲、紐結理論、量子群表示等領域做出了多項奠基性的工作。