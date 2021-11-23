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凶險哀牢山 雲南4地質員全遇難 失溫、脫水恐是主因

中國新聞組／北京23日電
11月21日，搜救人員在哀牢山中行進。 （取材自鎮沅縣委宣傳部）
11月21日，搜救人員在哀牢山中行進。 （取材自鎮沅縣委宣傳部）

中國地質調查局4名隊員13日進入雲南哀牢山進行野外作業後失聯，21日18時許，救援突擊隊在玉溪水塘鎮補給點附近發現3人，並在21日24時找到最後1人，4人均已遇難。專家推測4人遇難的原因是失溫，他們雖然穿著保暖衣服，但行李裡攜帶的食物不夠吃一天，RTK實時定位設備也未開啟。

綜合媒體報導，4名失聯調查人員的名字為楊敏、張金榜、張瑜、劉宇。哀牢山保護區鎮沅管護局局長王鴻東稱，這些失聯人員，年齡最大的32歲，最小的25歲，都當過兵。

據通報，在搜救多日後，11月21日18時33分，搜救指揮部接到搜救人員報告，在玉溪市新平縣水塘鎮哀牢山山區發現3名失聯人員，22日8時32分，在附近發現第4名失聯人員，４人皆無生命體徵。

根據目測，4名遇難者衣冠較為完整，也沒有被野獸侵害的跡象。隨後，救援人員開展遺體的轉運。

哀牢山地形複雜，加之正值入冬天氣，林中有霧能見度低。4名人員原計畫13日進山，並已跟司機約好14日下午4時下山。

山腳下的者東鎮居民黃女士指出，去哀牢山的山路彎彎繞繞，非常難行，當地人都不敢輕易到深山裡去。另一居民稱，失聯的4名隊員進山時一直在下雨，晚上山上氣溫很低。

現場救援人員指出，找到4名失聯人員的遺體後，他們發現4人攜帶的食物不夠吃一天。食物包括：2包蛋黃派、4罐八寶粥、1包巧克力、1包瓜子、4包雞翅、4瓶飲料、少許香菸。

據了解，汽油是駕駛員擔心地質隊員們晚上下不來，特意從備用油桶裡倒出來讓他們帶著的，可用於野外生火取暖、防野獸，還能稀釋油漆。4名失聯的地質調查人員進山，原計畫會用到RTK設備對森林樣地進行測算統計，但不知為何，失聯4人並未按計畫打開RTK設備，因此無法定位。

報導指出，4人遇難的原因仍在進一步調查中。多名醫師及資深山地救援隊隊表示，根據經驗判斷，4人遇險的原因最大可能是失溫與脫水。

遇難的消息公布後，中國地質調查局對遇難的4人致以最沉痛的哀悼，4人將以因公殉職做各項善後事宜。

現代侏羅紀

哀牢山位於雲南中部，是雲貴高原和橫斷山脈分界線，全長約500公里，最高峰海拔3166米。從山頂到山麓有6種氣候模式，跨越寒溫帶氣候和南亞熱帶氣候。

哀牢山地形複雜，鎮沅縣境內面積達13.5萬畝，山陡林密溝壑縱橫，山上的原始森林如同電影「侏羅紀公園」一般昏暗，一旦進到林子裡，容易失去方向迷失。有經驗的團隊會請山民、護林員來做嚮導。

山裡野生動物極多，不乏稀有金錢豹、雲豹和黑長臂猿，其中黑熊、毒蛇最具威脅性。

(資料來源：人民資訊)

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