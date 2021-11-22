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北京冬奧村「模擬戰」測試 身分一刷全面防疫

中國新聞組／北京22日電
2022年冬奧會將在北京舉行，冬奧村在賽時成為「運動員之家」。（取材自北京青年報）
2022年冬奧會將在北京舉行，冬奧村在賽時成為「運動員之家」。（取材自北京青年報）

2022冬奧會將在北京登場，為全面檢驗冬奧村賽前運行狀態，北京冬奧村20日開啟「全流程、全要素、場景化、實戰化」的運行測試「模擬戰」，774人組成43個代表團和一個觀察團，參加運行代表團註冊、居民服務、餐飲保障、核酸採樣等18個場景和11個科目演練，21日上午運行測試圓滿結束，為明年1月27日正式開村奠定堅實基礎。

來源：YouTube

光明網報導，當日有記者以代表團成員的身分體驗了辦理入住，進門前只需要使用身分證一掃或者輸入身分證號碼，大屏幕上即可顯示健康寶狀態、疫苗接種情況，以及是否具有48小時核酸陰性證明。查驗過後，即可攜帶行李通過安檢，辦理入住。

另外，日前央視節目「冬奧來了」特別介紹了冬奧運動員菜單，運動員餐廳設有世界、亞洲、中餐等12種餐台，共有678道來自世界各地的特色菜餚。

在取餐處，運動員接過工作人員準備好的餐盤後可選擇菜品，由工作人員協助夾到餐盤中。...
在取餐處，運動員接過工作人員準備好的餐盤後可選擇菜品，由工作人員協助夾到餐盤中。 （取材自央視）

香港01報導，北京冬奧村場館運行團隊餐飲副主任紀曄介紹，菜餚是在北京冬奧組委、冬奧村餐飲服務商和營養師的指導下制定完成，並經國際奧委會審核同意，餐廳每天提供的菜品要綠色、健康、營養均衡。紀曄表示，冬奧會期間恰逢農曆新年，餐廳屆時會提供北京烤鴨、餃子等獨具中國和北京風味的美食，「希望外國運動員能在一起過個中國年」。

冬奧村全要素運行測試期間，不少菜餚首次亮相，例如中餐的宮保雞丁、回鍋肉、酸菜魚，世界餐台的玉米濃湯、無骨烤雞腿，亞洲餐台的印度咖哩羊、蔬菜炒烏冬等等。紀曄解釋，比賽期間菜單每8天輪換一次。除了菜單，餐廳也做好了疫情防控準備。

北京 運動員 中國

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