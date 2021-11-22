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花132萬改造 農家小院竟變毛坯房？ 網轟：圓誰的夢

中國新聞組／北京22日電
農村小院經設計改造，外觀全是紅磚。（取材自觀察者網）
農村小院經設計改造，外觀全是紅磚。（取材自觀察者網）

甘肅白銀的農民杜爺爺夢想著住進一套歐式二層小別墅，家裝改造節目「夢想改造家」找來建築師陶磊為他設計新房，花了132萬元（人民幣，下同，約20.66萬美元）卻造出了一個沒有適老化設施、裸露著紅磚像「毛坯房」的小院。節目播出後引來網民炸鍋，大呼離譜；儘管節目方稱尚未完工，仍引來「究竟圓誰的夢」的爭議。

來源：YouTube

觀察者網報導，70歲老人杜興昌和老伴三代人一大家子有20多口人，老兩口希望在老家建一棟農村常見的歐式二層小洋樓，和子孫永久居住。「夢想改造家」第八季「20個人的空巢之家」請來建築師陶磊為杜爺爺設計新房。

改造前，杜爺爺特別帶著陶磊去看了鄰居家的二層洋房別墅；陶磊說自己也是農民家庭出身，很懂農村老人的需求，承諾會控制造價，設計出「經濟適用」的房子。但作品交差後，報導說，不少觀眾懵了，他們認為，陶磊沒有遵照杜爺爺的意願設計，而是將自己的設計理念在為杜爺爺設計新宅時「貫徹到底」。

網民說，房子室內外造成一個幾乎是紅磚全部裸露在外的建築，衛生間、浴室、臥室的牆面也就是水泥和磚塊砌完的模樣，紛紛吐槽這房子宛如「毛坯房」，「這要老人一家子寒冬時如何住」？

陶磊。（取材自觀察者網）
陶磊。（取材自觀察者網）

建築公司在節目中稱，他們混合使用不同的磚塊來做牆面，是綜合考慮美觀、實用和經濟等因素，加上陶磊對磚頭的質量、顏色有很高的要求，還從北京調熟練工來操作。後來因為遇到了原材料漲價、疫情封城等問題，基礎施工的造價超過了預算10萬元。

連浴室也是紅磚牆。（取材自觀察者網）
連浴室也是紅磚牆。（取材自觀察者網）

至於杜爺爺想要的兩層樓，陶磊說，這裡地廣人稀，建個兩層樓沒有必要。最終整個二樓設計因造價問題，只在主屋部分實現。而建築師基本會為老人業主考慮到增加地燈、防滑扶梯等適老化設施，在這套房子裡也沒看到。

不過節目裡，杜爺爺一家在收房時表現得看來挺滿意的。

改造後的外觀全是紅磚，連內部也是。（取材自觀察者網）
改造後的外觀全是紅磚，連內部也是。（取材自觀察者網）

令網民傻眼的還有房子改造的費用高達132萬元。不少觀眾表示，「100多萬在農村都能造出個富麗堂皇的小宮殿了」，批評建築師只是滿足自己的設計理念，沒顧及住戶的實用性。

老人家原來的小院子。（取材自觀察者網）
老人家原來的小院子。（取材自觀察者網）

21日晚，「夢想改造家」節目組發布聲明對引發的爭議致歉，並稱改造工程因當地溫度過低無法開工，將待明年開春繼續完善。此次改造費用由節目組和委託人杜爺爺的子女分別承擔一半。

這項聲明又引來網民不滿的說，房子沒有依照杜爺爺的設計打造，還要杜爺爺方負擔一半改造費用，不少網民要求建築公司退錢。但也有網民認為，只要業主杜爺爺滿意新房，別人沒必要置喙。

鄰居家的二層洋房別墅。（取材自觀察者網）
鄰居家的二層洋房別墅。（取材自觀察者網）

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