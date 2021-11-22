寒潮襲 20省急凍 2/3中國將至0℃ 哈爾濱進入臨戰狀態

哈爾濱防洪紀念塔附近的江面上布滿密密麻麻的冰排。（取材自人民網）

11月20日至23日，冬天第三輪寒潮將影響安徽、江蘇、江西等20多個省份，預計23日早晨，0℃線將抵達長江中下游一帶，降溫區域將深入華南直抵海南。中國 三分之二地區將被寒潮速凍，有近20個省會級城市降溫將會超過10℃。

據氣象台日前發布今年冬天的第三輪寒潮預警。此次寒潮降溫持續時間較長，累計降溫幅度大，像黃淮、江淮、江南北部等地局地降幅可達14℃以上。

香港01報導，中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，11月22日至23日，是寒潮過程大風降溫影響最為廣泛和猛烈的時段，預計將有20個以上省區市受影響。

中國天氣網製作「全國冰凍線進程圖」顯示，11月21日開始冰凍線不斷向南推進。11月21日早晨，最低氣溫0℃線最前端將抵達華北中南部及四川北部一帶，北方大部地區的最高氣溫將降至冰點（0℃）或以下，其中哈爾濱今年將首次跌破-10℃，北京預計21日早晨氣溫也將在冰點左右。

11月22日早晨，冰凍線繼續南推至黃淮、雲南北部一線，其中河南鄭州是今年下半年來首次跌破冰點。11月23日早晨，中國大部分地區的氣溫將降至本輪寒潮過程中的最低點，冰凍區域將擴展到長江中下游地區。合肥、武漢、南京都將是今年下半年首次跌破冰點。

這次寒潮由於前期基礎氣溫較低，降溫後更冷，預計22日至23日，19個省會級城市將創今年下半年來氣溫新低。胡嘯表示，此次寒潮影響範圍廣，位處南方的民眾都需要翻出羽絨服等冬裝，添衣保暖。

另外，黑龍江哈爾濱官方發布消息稱，當地將迎來暴雪大風降溫天氣，目前當地已啟動氣象災害（暴雪）III級應急響應等措施。

根據微信 公眾號「哈爾濱發布」消息稱，該市氣象台預報，21日夜間至24日哈爾濱將有一次暴雪大風降溫天氣過程，預計過程累計降雪 量東部為20〜40mm、東北部局地40〜50mm，中西部（包括主城區）為15〜25mm，主要降雪時段在21日夜間至22日夜間。

24日最低氣溫北部和東部可降至-23〜-20℃，西部和南部可降至-19〜-15C；降雪同時風力較大，21日夜間至23日夜間平均為5〜6級、陣風7〜8級，東北部局地可達9〜10級。

生活報報導，針對重大氣象災害的防範，哈爾濱市迅速行動，部署城管系統應對工作，要求各部門立即進入臨戰狀態。