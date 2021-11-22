天氣預報內卷？ 深圳氣象局搞「綁架」火了

深圳市氣象局預報員搞綁架戲碼火了。（視頻截圖）

中央氣象台21日發布寒潮藍色預警，不過，相較強冷空氣即將帶來的降溫，深圳市氣象局發布的一段天氣預報視頻，上演「綁架」戲碼竟「火了」。對於深圳市氣象局這種操作，不少網友表示認可並點讚，有網友開玩笑稱「現在真拚啊，播個天氣預報已經內卷成這樣了」。不過也有網友認為「這種形式並不是創新，不喜歡」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，深圳市氣象局（台）日前發布的一段天氣預報視頻，視頻中，一男子質問被「綁」在椅子上的氣象預報員道，「不是說來冷空氣嗎，來哪去了？說！說呀！」而該預報員在被取走「堵」住嘴的毛巾後，略帶結巴地回應稱，「（冷空氣）來，真來，周一來，下周一早晨15（攝氏）度，出門穿個外套就行。」

男子繼續追問道，「你不是說是史上最冷的冬天嗎？也不冷啊。」預報員面作無奈之情地表示，「我……我……我……我真的，我沒說過這話。而且啊，我都已經連著十年闢謠這事了，這不是我們說的，這是那些營銷號說的，他們每年改改日期就發出去了。我們從來沒說過哪年是史上最冷的冬天。這是編的，你別聽他們瞎說好不好？」

「那你們天氣預報也沒播準過啊？」男子再度拋出質疑。「你……你這麼說吧，我其實有點意見。因為你要說我們是絕對準啊，確實它不是絕對準，但是吧也不至於像你說的從來都不準。」 預報員繼續解釋稱，「你要是如果看的是手機 上自帶的那個（天氣預報），就可能不太準，那跟我們深圳天氣發的內容不太一樣，因為它那個數據到底是從哪裡來的我們也不知道。」隨後，預報員還為深圳市氣象局（台）「帶貨」，推薦下載官方平台的App。

據報導，無論網友喜歡與否，深圳市氣象局（台）這段天氣預報視頻已經「火了」：對比該微信 視頻號此前發布的天氣預報視頻僅收獲個位數、兩位數「點讚」量，截至11月21日18時許，這段視頻目前已收穫1800多「點讚」量。