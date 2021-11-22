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雲南4地質員失聯多日 發現雨衣碎片 遺體已找到

中國新聞組／北京22日電
發現雨衣碎片。（視頻截圖）
發現雨衣碎片。（視頻截圖）

中國地質調查局4名隊員13日進入雲南哀牢山腹地後失聯至今，失聯人員雨衣碎片20日被發現，親屬表示，「看到信息心頭一緊」。央視從雲南哀牢山失聯人員搜救指揮部獲悉，四名失聯人員22日已找到，均已遇難。

來源：YouTube

據救援行動的前方指揮部介紹，11月20日在對失聯人員簡易宿營窩棚的下游方向進行地毯式搜索後，除發現工作人員排洩的糞便外，在糞便下游兩條小溪的交匯處繼續行走一公裡左右又發現一件雨衣碎片，經過比對和失聯單位的駕駛員進行確認，確認這件雨衣就是由失聯人員攜帶的物品。

央視報導，為節約救援往返時間成本，前晚進山搜救的山地救援隊員在山中過夜。指揮部採用空投方式為其提供補給，最大限度縮短搜救人員往返時間。由於失聯地帶毗鄰玉溪市新平縣，普洱和玉溪兩地協同合作，從兩頭向中間合圍搜救，玉溪前方指揮部也不斷前移，並在救援中加大無人機、直升機的喊話頻次 。截至前晚，普洱和玉溪方面累計投入3000餘人次開展救援。

極目新聞報導，失聯隊員的最新救援信息，無時不刻地牽動著他們家屬的心。一名親屬表示，他們一直關注著救援的動態，「網路上每發布一條信息，心頭都一緊」。

「最初兩天我們上山了，但自己發揮不了什麼作用，也怕給救援人員添亂，就返回了住宿地。」失聯人員的一位親屬說，他們15日就趕到普洱，時刻關注著救援的最新進展。據親屬介紹，失聯人員已有多年野外工作經驗，以前也經常出差。

「這個工作確實辛苦，但是這個工作總要有人來做，我們家孩子不做，別人家孩子也要做。各行各業都是為國家出力，做貢獻，我們相信政府能夠找到。」一名親屬眼中泛著淚花說。

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