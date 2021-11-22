照片被盗用…73歲富豪娶29歲? 她闢謠：是外公

女子與外公合影。（取材自小紅書）

一張被形容為「老夫少妻」的照片近日在網上瘋傳，配文更寫上「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲大美女」等博人眼球的字詞。照片中的當事人近日在網上公開發聲闢謠，稱該照片是幾年前她與外公拍攝的紀念照，並將維權追責。

來源：YouTube

北京 青年報報導，網名「飛哥在東莞」的網友在某平台配圖發文稱，「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女，88萬人民幣（約13.7萬美元）禮金+88萬二房公寓+豪車一輛」。有關圖文在網上擴散後，有網友發現照片是盜用一名女生幾年前和外公拍的寫真照片。

當事人「_Niki君_」昨日 在微博 發文回應被造謠事件。她表示，為滿足外公的心願，她於2018年12月29日在小紅書 發帖上載自己和外公在上海遊玩的照片，之後又陸續發布自己陪外公拍攝的寫真照。

不過，她日前被朋友告知，發現部分圖片出現在某網路平台，並被寫成了「老夫少妻」的故事。當事人稱，事件令她非常崩潰，對其生活已經造成困擾，並已聯繫律師要嚴肅追責，她希望能將涉事者行拘。

當事人轉述，律師指她所希望的讓造謠者被刑拘或行拘的處理辦法都幾乎不可能，報警也幾乎無法立案，因為過往被造謠受害人的維權費用可高達數十萬，且維權之路是按年計算，「最大的崩潰點在於，實在想不通也氣不過憑什麼我要承受這些！」。不過，她表示會選擇維權到底。

據了解，「飛哥在東莞」的原帖目前已經刪除，網上也未能搜到對應帳號。有網友爆料稱，「飛哥在東莞」已改名為「東莞故事會」。此外，頭條號平台管理官方帳號發布關於「飛哥在東莞」的處罰公告。公告稱，經核查，該帳號係編造謠言誤導用戶，挑撥公眾情緒，平台已對該帳號予以封禁處理。

另據極目新聞報導，浙江京衡律師事務所鄭晶晶律師認為，如果博主所說屬實，「飛哥在東莞」的行為肯定構成民事侵權，從人格權角度，嚴重侵犯當事博主的名譽權，受害人可以向法院提起網路侵權訴訟，要求其刪除所有侵權內容，向受害人道歉並主張精神損害賠償。至於是否構成誹謗罪，難度相對會比較大。

鄭晶晶建議，不管是哪種情形，首先要及時固定侵權證據，對互聯網平台的侵權行為，可以通過司法區塊鏈存證平台等新型方式及時保存證據，為後續維權追責掃除障礙。

官媒轟惡意營銷 促嚴懲「謠棍」

「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女，88萬禮金+88萬二房公寓+豪車一輛。」這則消息在一些平台上瘋傳。不久，照片中的當事人闢謠，照片來源於她幾年前跟外公拍的紀念照。

人民日報評論文章指，親情洋溢的祖孫照，被造謠成為老夫少妻，實在荒唐。對當事人來說，謠言嚴重影響了她的生活，並殃及其家人，真是「人在家中坐，禍從天上來」。對社會來說，為了播眼球賺流量，毫無底線的行為傷害公序良俗。

翻檢造謠者「飛哥在東莞」的舊帖，可知此人是「慣犯」。一些帖子內容，不是老夫少妻就是少夫老妻，且佐以「土豪」、「美女」、「豪車」等字眼，充斥著濃濃的輕佻氣息。

文章說，不難判斷，這是一個拙劣的營銷號，幹的是性質惡劣的勾當，為了博取關注無所不用其極。 「開篇一張圖，內容全靠編」，把充滿親情的祖孫合影配上「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女」的文字說明，太無法無天。受害者完全有權利拿起法律武器，向法院提起侵權訴訟，並要求精神損害賠償。同時，他們為圖私利，損害的是社會公益，有關部門理應依法追究其法律責任。

這樣的營銷號其背後是一群人在瘋狂。它們有個共性，眼裡只有流量，為了吸引到關注度，瞎編亂造，信口雌黃，毫無底線。此類惡意營銷已成為互聯網公害，備受詬病，引發廣泛譴責。

對此，監管部門對這種亂象理應零容忍，持續推進網路亂象整治行動。網路平台不能作壁上觀。無論是為獲取流量和廣告進行惡意營銷，還是無中生有造熱點，損害社會公益；無論冒用權威人士名義，發布謠言誤導公眾，還是炮製聳人聽聞的標題，引發群體焦慮和不安…都在打擊之列，平台不能為此類帳號提供空間，不能讓謠言長了翅膀在平台上亂飛，更不能聽任這樣的人換個「馬甲」繼續作惡。

網路絕不是法外之地，對屢教不改者依法從嚴查處！應揪住「飛哥在東莞」是誰在操作？這種無良帳號背後有無黑色利益鏈？如何最大程度瓦解惡意營銷帳號的生存空間？在健全管理制度和機制上下功夫，以治標促進治本，以治本鞏固治標。