我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

房東獲260萬人民幣拆遷費 租客「感情勒索」要分一半

中國新聞組／廣州23日電
女子在影片中表示，自己租了15年房子，近日房屋需拆遷，業主獲得約260萬元應該分給她一半。（視頻截圖）
女子在影片中表示，自己租了15年房子，近日房屋需拆遷，業主獲得約260萬元應該分給她一半。（視頻截圖）

房東真的是太過分了！」廣東一名女子拍片控訴，租了一間房子15年，近日業主獲得260萬元人民幣拆遷費用，她得知後要求對方分一半給自己遭拒。她生氣地說，「租了15年房子，都有感情了」，分錢是理所當然的。影片在網上流傳，引發網民熱烈討論，不少人批評她貪得無厭。

香港01報導，該女子在影片中表示，自己租了15年房子，近日房屋需拆遷，業主獲得約260萬元，但明言不會分錢給租客，她因而怒罵稱「我要一半是理所應當的」。女子又補充，這房子是她自掏銀包裝修的，「現在也住出感情來了，但房東卻說根本沒我的份，你說氣人不氣人」。

短短數十秒的片段引發網上熱論，很多人都批評女子太大想頭，「租的時間長了，產生幻覺了，以為房子本來就是自己的」；又稱做人不能貪得無厭，「世界上真的有這種人！」。有人揶揄稱「我用了支付寶15年，所以支付寶賺的錢都要分給我呢」。

網民亦批評，租了15年也是租，又不是買，「對於房屋你只有使用權，沒有所有權。你再對這個房子有感情，它也不屬於你啊」。不過有人就認為即使拆遷費不能分，如果租約沒有到期，應該都能獲得一部份違約金，又指或可向業主追還裝修費用。

女子在片中怒稱「我要一半是理所應當的」。（視頻截圖）
女子在片中怒稱「我要一半是理所應當的」。（視頻截圖）

支付寶 房東 香港

上一則

麵店情侶檔員工偷親被拍到 老闆「重罰」：你們須結婚

下一則

中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號

延伸閱讀

男大生買房送心儀學姊 分手後悔喊：要背30年房貸

男大生買房送心儀學姊 分手後悔喊：要背30年房貸
10萬年薪賠上億 藥企財報造假案 掀獨董辭職潮

10萬年薪賠上億 藥企財報造假案 掀獨董辭職潮
拚通關 香港特首：廣東先行 學者不同調

拚通關 香港特首：廣東先行 學者不同調
螞蟻集團被整改 支付寶「借唄」改名「信用貸」

螞蟻集團被整改 支付寶「借唄」改名「信用貸」

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00

超人氣

更多 >
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好