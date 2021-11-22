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麵店情侶檔員工偷親被拍到 老闆「重罰」：你們須結婚

中國新聞組／北京23日電
四川一家麵店員工在店內秀恩愛，被監視錄影拍下。（視頻截圖）
四川一家麵店員工在店內秀恩愛，被監視錄影拍下。（視頻截圖）

四川成都一家餐館內，一對年輕的員工情侶見四下無人，在店內秀恩愛，不想這一幕被監控拍下。老闆看到後，不但沒生氣，還「罰」兩人必須要結婚。

來源：YouTube

極目新聞報導，陳師傅是成都一間麵店的後廚員工，在店內已經工作了四年多，他的女友是店裡的收銀員。

店內監控畫面顯示，16日晚上8時20分許，店內沒有客人。陳師傅從廚房到大堂裡，看到桌上碗筷沒收拾，表示後廚忙不過來，讓守著收銀台的女友幫忙一起收拾。

女友先是稱客人馬上就來了，自己離不開。而當陳師傅埋頭收拾時，女友躡手躡腳走到他身後，攔腰環抱住他，然後摘下口罩，甜甜地給了他一個香吻。

「快回去，回去守到（收銀台）。」陳師傅似乎被親得不好意思了，對女友說。

餐館老闆王先生說，他看到這段監控後，才知道兩名員工在談戀愛，不過他並不在意。他去找二人問情況時，這對情侶起初還擔心挨批評，就開玩笑地說：「我要重罰你們，罰你們必須結婚。」聽到後兩人都笑了。

這段視頻上傳到網上以後，引起了許多人的關注和祝福。有網友表示「真心想要這樣的愛情」，還有網友開玩笑說「這兩人忘了有監控吧」。

陳師傅稱與女友才交往兩個多月，並沒有告訴同事們，直到老闆看了監控戀情才曝光。陳師傅表示，他和女友商量了，準備明年就結婚。

王先生則說，他已經決定，等兩人正式結婚時，餐館所有員工都放假一天都去祝福新人，而且店裡會包一個大紅包。

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