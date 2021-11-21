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寒潮來襲 中國三分之二地區將低至零度

記者羅印冲／即時報導
11月7日，北京迎初雪。新華社
11月7日，北京迎初雪。新華社

11月20日至23日，冬天第三輪寒潮將影響中國安徽、江蘇、江西等20多個省分，預計23日早晨，0℃線將抵達長江中下游一帶，降溫區域將深入華南直抵海南。中國三分之二地區將被寒潮速凍，有近20個省會級城市降溫將會超過10℃。

據中國氣象台日前發布今年冬天的第三輪寒潮預警。此次寒潮降溫持續時間較長，累計降溫幅度大，像黃淮、江淮、江南北部等地局地降幅可達14℃以上。

香港01報導，中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，11月22日至23日，是寒潮過程大風降溫影響最為廣泛和猛烈的時段，預計將有20個以上省區市受影響。

中國天氣網製作「全國冰凍線進程圖」顯示，11月21日開始冰凍線不斷向南推進。11月21日早晨，最低氣溫0℃線最前端將抵達華北中南部及四川北部一帶，北方大部地區的最高氣溫將降至冰點（0℃）或以下，其中哈爾濱今年將首次跌破-10℃，北京預計21日早晨氣溫也將在冰點左右。

11月22日早晨，冰凍線繼續南推至黃淮、雲南北部一線，其中河南鄭州是今年下半年來首次跌破冰點。11月23日早晨，中國大部分地區的氣溫將降至本輪寒潮過程中的最低點，冰凍區域將擴展到長江中下游地區。合肥、武漢、南京都將是今年下半年首次跌破冰點。

這次寒潮由於前期基礎氣溫較低，降溫後更冷，預計22日至23日，19個省會級城市將創今年下半年來氣溫新低。胡嘯表示，此次寒潮影響範圍廣，位處南方的民眾都需要翻出羽絨服等冬裝，添衣保暖。

中國 北京 河南

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